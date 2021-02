Rosja oferuje szczepienia Sputnikiem zagranicznym dyplomatom. Ambasador USA uprzejmie odmówił

Rosyjskie MSZ wysłało zaproszenia do wszystkich ambasad do udziału w kampanii szczepień przeciwko koronawirusowi - poinformowała rzeczniczka resortu Maria Zacharowa. Wcześniej dziennik "Kommiersant" napisał, że ofertę szczepienia preparatem Sputnik V przyjęli dyplomaci z krajów poradzieckich, Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej.

"Jest to całkiem zrozumiałe, skuteczna walka z epidemią wymaga, w miarę możliwości, szerokiego objęcia (szczepieniami - przyp. red.) wszystkich ludzi znajdujących się w kraju. Rosyjskie MSZ nie jest wyjątkiem. Ponieważ chodzi o szybko rozprzestrzeniającą się i groźną chorobę dla wszystkich kategorii obywateli, zaproszenia do udziału w kampanii szczepień zostały wysłane do wszystkich ambasad i przedstawicieli organizacji międzynarodowych akredytowanych w Federacji Rosyjskiej" - napisała na Facebooku Zacharowa.