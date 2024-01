Rosja znowu ściga Chodorkowskiego

czytaj dalej

Przed komisją śledczą badającą sprawę tak zwanych wyborów kopertowych z 2020 roku stanął wicepremier w rządzie PiS Jarosław Gowin. - W moim przekonaniu zakończyłyby się one totalnym chaosem organizacyjnym - mówił na wstępie. Wyjaśniał, że dostawał sygnały, że zbiera się na niego materiały mające go ewentualnie skompromitować, a Zbigniew Ziobro powiedział mu o "naciskach", by skierować przeciwko niemu prokuraturę. Posiedzenie komisji relacjonujemy na żywo w tvn24.pl. Transmisja także w TVN24 i w TVN24 GO.