Media: w Rosji systemowo werbują zagranicznych studentów na wojnę z Ukrainą

W Rosji istnieje zorganizowany system werbowania zagranicznych studentów na wojnę z Ukrainą - ujawnił ukraiński rządowy portal wojskowy Centrum Narodowego Sprzeciwu. "Opiekunowie" wykorzystują trudną sytuację finansową obcokrajowców, by podstępem skłonić ich do służby w armii. Zagraniczni studenci są też celowo okradani, co ma wywoływać u nich poczucie desperacji.