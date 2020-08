Nawalny "wystarczająco stabilny", żeby lecieć do Niemiec. Jest zgoda lekarzy ze szpitala w Omsku

W piątek w Omsku wylądował niemiecki samolot medyczny wysłany na prośbę rodziny i współpracowników rosyjskiego opozycjonisty. Miał zabrać go do Niemiec, gdzie miało być kontynuowane jego leczenie. Rosyjscy lekarze poinformowali jednak, że stan pacjenta jest "zbyt niestabilny, by można go było bezpiecznie przetransportować".