Problemy z lądowaniem Aleksieja Nawalnego w Moskwie 

Samolot linii Pobieda z Aleksiejem Nawalnym na pokładzie odleciał w niedzielę z lotniska w Berlinie. Około 19.20 czasu lokalnego (17.20 w Polsce) miał wylądować na moskiewskim lotnisku Wnukowo, ale władze linii poinformowały o zamknięciu tego portu lotniczego. Maszyna nadal jest w powietrzu. Wcześniej na lotnisku policja zatrzymała osoby, które przyszły powitać opozycjonistę. Są wśród nich brat i prawniczka Nawalnego.

Na pokład samolotu Aleksiej Nawalny i jego żona Julia weszli krótko przed odlotem maszyny z Berlina. Zanim zajęli miejsca, zostali otoczeni przez filmujących ich telefonami komórkowymi innych pasażerów, w tym przez licznych dziennikarzy. Rozległy się oklaski i pytania w języku rosyjskim i angielskim. Zagadnięty, czy czuje się bohaterem, Nawalny odparł, że czuje się "obywatelem Rosji, który ma pełne prawo, by powrócić do domu". Powiedział także, że nie boi się wrócić do Rosji - relacjonuje kanał MBChMedia.

Zanim Nawalny wszedł do samolotu, wyprowadzono z niego pasażera, który zaczął przeklinać i wyzywać personel. Niezależne media w Rosji podały, że w związku z tym wylot z Berlina się opóźnił.

Czas lotu z Berlina to około 2 godzin 25 minut. Samolot miał wylądować na lotnisku Wnukowo w Moskwie około 19.20 czasu lokalnego (17.20 w Polsce). Lądowanie opóźnia się jednak. Jak przekazały linie lotnicze Pobieda, lotnisko Wnukowo zostało zamknięte dla nadlatujących samolotów.

W rejonie lotniska można dostrzec policyjne auta, a przed terminalem ustawiono metalowe barierki. Według kanału Baza na komunikatorze Telegram, na lotnisku ma pełnić dyżur około stu policjantów. Strefa przylotów międzynarodowych została odgrodzona od strefy rejsów krajowych i głównej części terminalu.

Zwolennicy Nawalnego zatrzymani przez policję

Współpracownicy opozycjonisty wzywali jego zwolenników, by powitali go na lotnisku. W piątek prokuratura Moskwy ostrzegła przed "wydarzeniem publicznym" na lotnisku Wnukowo odbywającym się bez zezwolenia. Organizacja owego "wydarzenia" i udział w nim pociągnąć za sobą "odpowiedzialność przewidzianą prawem" - oznajmiła prokuratura.

W niedzielę na terenie moskiewskiego portu lotniczego zatrzymany został aktywista Dmitrij Bieskrowajny. Przyczyny zatrzymania nie są znane. Policja wywiozła działacza w nieznanym kierunku.

Zatrzymani przez funkcjonariuszy zostali również brat Nawalnego, Oleg, oraz współpracująca z Nawalnym prawniczka Lubow Sobol, aktywista Konstantin Kotow, a także pracownik założonej przez opozycjonistę Fundacji Walki z Korupcją Rusłan Szawieddinow.

Wcześniej policja zatrzymała w Petersburgu zwolenników Nawalnego. Mieli oni zamiar jechać do Moskwy pociągiem, by wieczorem powitać opozycjonistę po powrocie do kraju.

Stan podwyższonej gotowości

Petersburski portal Fontanka podał, że w związku z przybyciem Nawalnego struktury siłowe w głównych miastach Rosji są w stanie podwyższonej gotowości. Pracują w niedzielę funkcjonariusze wydziałów MSW i Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) ds. walki z ekstremizmem oraz oddziały Gwardii Narodowej (Rosgwardii).

Służby siłowe otrzymały jednak instrukcje, by działania agresywne podejmować tylko w razie konieczności, tak, aby uniknąć ofiar, które mogłyby stać się symbolem - relacjonuje Fontanka.

Rosyjska Federalna Służba Więzienna (FSIN) zapowiedziała, że uczyni wszystko, by zatrzymać Nawalnego. Wcześniej FSIN zwróciła się do sądu z wnioskiem, by odwiesić karę, na którą Nawalny został skazany w 2014 roku, oraz by opozycjonista odbył wyrok w kolonii karnej.

Nawalny otruty

Aleksiej Nawalny znalazł się w Niemczech w sierpniu 2020 roku, gdy na prośbę rodziny wywieziono go ze szpitala w Omsku na Syberii. Znalazł się tam po tym, jak stracił przytomność i zapadł w śpiączkę na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy. Po awaryjnym lądowaniu został hospitalizowany w Omsku. Władze Niemiec uznały, że próbowano go otruć wysoko toksycznym środkiem typu nowiczok, opracowanym jeszcze w czasach ZSRR.

Opozycjonista uważa, że za próbą jego otrucia stoją władze Rosji, w tym Putin.

