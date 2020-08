Dystans, maseczki, temperatura, transport. Co trzeba wiedzieć przed wysłaniem dziecka do szkoły

Do szkoły można posyłać tylko zdrowe dzieci, bez objawów chorobowych - to zdaniem ministra edukacji najważniejszy komunikat, który powinni zapamiętać rodzice. Co jeszcze powinni wiedzieć przed rozpoczęciem szkoły?

Jak mówi minister edukacji - w przytłaczającej większości szkół rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się w formie tradycyjnej. Pandemia koronawirusa nie może być powodem do zawieszenia obowiązku szkolnego. To oznacza, że rodzice, nawet jeśli obawiają się o zdrowie dziecka lub jego krewnych, muszą wysłać je do szkoły.

Tak jak do tej pory - wyjątkiem jest posiadanie zwolnienia lekarskiego. W przypadku uczniów przewlekle chorych, np. z deficytem odporności, decyzja o jego ewentualnym pozostawieniu w domu powinna być podjęta na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem z chorobą przewlekłą.

Do szkoły można posyłać tylko zdrowe dzieci, bez objawów chorobowych.

Obowiązek szkolny w domu

Czy da się jakoś realizować obowiązek szkolny, nie wychodząc z domu? Prawo przewiduje dwa rozwiązania - edukację domową lub indywidualne nauczanie. Trzeba jednak pamiętać, że edukacja domowa to nie to samo co edukacja zdalna, z którą mieliśmy do czynienia wiosną.

Rodzic, który uczy dziecko w domu, sam odpowiada za realizację podstawy programowej i przygotowanie go do egzaminów na koniec roku. Z kolei powodem przyznania indywidualnego nauczania zwykle są przyczyny zdrowotne - może to być przewlekła choroba, ale też na przykład fobia szkolna. Nauka indywidualna może być realizowana zarówno w domu ucznia, jak i na terenie szkoły. To kwestia indywidualnych ustaleń i zaleceń.

Czy można nie pójść do szkoły w obawie przed zarażeniem swoich domowników? TVN24

Kto może wejść do szkoły?

Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji dróg oddechowych. Osoby wchodzące do budynku szkoły powinny mieć możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk - to jedna z wytycznych resortu edukacji.

Opiekunowie mogą wchodzić do szkoły, zachowując minimum półtora metra dystansu od innych opiekunów z dzieckiem oraz od pracowników szkoły. Rodzice powinni pamiętać o osłanianiu ust i nosa oraz zakładaniu rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk.

Szkoła może wyznaczyć strefy, do których rodzice nie będą mieli wstępu.

Kiedy maseczki są obowiązkowe?

Jeśli dziecko dociera do szkoły komunikacją publiczną, ma obowiązek zasłaniania w niej nosa i ust. Podobnie, jeśli korzysta z transportu organizowanego przez gminę.

W strefach czerwonych określanych przez Ministerstwo Zdrowia liczba pasażerów nie może przekroczyć 50 proc. liczby miejsc siedzących w autobusie, a w strefach żółtych i w reszcie powiatów w kraju (nie objętych restrykcjami), liczba pasażerów w autobusie nie może być większa niż liczba miejsc siedzących. W przypadku transportu szkolnego takie warunki dojazdu musi zapewnić gmina. Autobusy muszą też być każdego dnia ozonowane.

To, czy maseczki będą obowiązkowe na części lub całości terenu szkoły, zależy od jej dyrektora. Ten może wytyczyć strefy, na przykład korytarz, szatnie, łazienki, w których maseczki lub inne formy osłony nosa i ust będą konieczne.

Uczniowie i rodzice są zobowiązani przestrzegać zawierającego te wytyczne regulaminu szkoły na czas epidemii.

Czy będzie trzeba nosić maseczki podczas przerw także na dworze i w szatni? Czy to dobry pomysł? TVN24

A co, jeśli dziecko zacznie w szkole kaszleć?

Jeśli u dziecka wystąpią objawy przeziębienia, przypominające objawy koronawirusa, szkoła może poprosić rodzica o niezwłoczne odebranie ucznia z placówki. W zaleceniach ministerialnych czytamy, że jeżeli pomiar termometrem (innym niż bezdotykowy) wynosi pomiędzy 37,2 a 37,9 stopnia Celsjusza, to należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły. Nie zawsze zabranie takiego dziecka do domu będzie konieczne, bo resort zauważa, że podwyższenie temperatury może mieć różne przyczyny, np. związane być ze stresem lub wysiłkiem fizycznym.

Jednak jeśli termometr wskaże więcej niż 38 stopni Celsjusza, odebranie dziecka nie będzie podlegało negocjacjom. Dziecko, które ma taką temperaturę ciała, nie może uczestniczyć w zajęciach i tym samym przebywać wśród uczniów. Należy niezwłocznie skontaktować się z jego rodzicami, a wcześniej odizolować je od pozostałych uczniów.

Czy dzieci będą miały wyznaczone godziny przyjścia do szkoły, aby kolejno mieć pomiar temperatury? TVN24

Rozmowa powinna być częścią wyprawki

Powrót do szkoły po niemal pół roku spędzonym w domu może być dla dzieci i nastolatków bardzo trudny. Nawet ci, którzy cieszą się, że znów zobaczą koleżanki i kolegów, mogą równocześnie bać się koronawirusa. Pedagożki i psycholożki przekonują, że elementem tegorocznej wyprawki musi być rozmowa. Dlatego w Magazynie TVN24 zebraliśmy dla Was porady, o czym warto porozmawiać z dziećmi przed 1 września.

Wskazówki dla rodziców przed wysłaniem dzieci do szkół Ministerstwo Edukacji Narodowej

Autor:Justyna Suchecka

Źródło: tvn24.pl