Sześć lat temu zmarł Władysław Bartoszewski. Wspomnienie 

Pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego, historyk, więzień Auschwitz, żołnierz AK, Władysław Bartoszewski zmarł 24 kwietnia 2015 roku w wieku 93 lat. W szóstą rocznicę śmierci wspominali go prezydent Sopotu Jacek Karnowski oraz działacz opozycji w PRL Aleksander Hall.

- On nigdy nie żywił do innych nienawiści, zawsze szukał tego, co łączy – wspominał Władysława Bartoszewskiego prezydent Sopotu Jacek Karnowski.