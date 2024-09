czytaj dalej

Niestety mamy do czynienia z gigantycznym chaosem prawnym, który został nam zafundowany przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Wszyscy w Europie, którzy się tym interesują, naprawdę doskonale wiedzą, z czego to wynika - mówił w "Jeden na jeden" minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka, odnosząc się do wczorajszego orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie Dariusza Barskiego. Minister sprawiedliwości mówił, że "stanowisko trzech neosędziów nie jest uchwałą Sądu Najwyższego".