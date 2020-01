Budka: oczekuję niezwłocznego zawieszenia Kamińskiego

- Przede wszystkim te słowa pokazują, z jakim państwem mamy do czynienia. Przypomnę, że pan Mariusz Kamiński, który kierował polskimi służbami, a w tej chwili kieruje resortem spraw wewnętrznych i administracji, został skazany nieprawomocnym wyrokiem za nadużycie swoich uprawnień. Przypomnę, że to prezydent Andrzej Duda wbrew konstytucji ułaskawił swojego partyjnego kolegę i nie pozwolił, by ta sprawa została zweryfikowana przez sąd wyższej instancji – powiedział. Jego zdaniem, dzięki tej decyzji Kamiński "może nadal zajmować tak ważne stanowisko w strukturze państwa".

- Oczekuję od premiera (Mateusza - red.) Morawieckiego niezwłocznego zawieszenia Mariusza Kamińskiego, przekazania tej sprawy do prokuratury i publicznego wyjaśnienia stawianych zarzutów. Nie może być tak, że wobec osoby, od której zależy bezpieczeństwo Polaków, nie wymaga się nieskazitelnego charakteru i wobec takiej osoby formułowane są tak poważne zarzuty w przestrzeni publicznej – oświadczył nowy szef PO. Jego zdaniem administracja rządowa "z dnia na dzień się rozpada". - To już nie jest państwo z dykty, to jest państwo z rozmokłego kartonu - ocenił Budka.

"To jest wykorzystywanie służb do celów politycznych"

- Ten obraz polskich służb wyłania się również z doniesień medialnych i działań wobec pana marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. To jest obraz zatrważający. To pokazuje, że to, co robi PiS z Polską, to są najgorsze mechanizmy państw, które z demokracją nie mają nic wspólnego. To jest wykorzystywanie służb do celów politycznych – powiedział Budka.