Tysiące policyjnych wniosków o zgodę na inwigilację. Raport ministerstwa z pracy operacyjnej

Oznacza to, że tylko niewielki ułamek wniosków prokuratorzy i sędziowie uznali za niewystarczająco udokumentowane. - Prawdą jest, że sędziowie nie mają możliwości dokładnego weryfikowania wniosków. Ograniczają się raczej do sprawdzania ich pod kątem formalnym - przyznaje doświadczony funkcjonariusz pionu techniki operacyjnej.

Tyle samo inwigilacji

Z raportu wynika, że 1061 razy policjanci użyli specjalnego, uproszczonego, trybu włączania podsłuchów. Chodzi o przypadki określone w ustawie o policji jako "niecierpiące zwłoki", gdy podsłuch włączany jest, nim zgodę zdąży wyrazić sędzia. - To sytuacje, których nie można przewidzieć wcześniej. Na przykład, gdy zgłasza się do nas rodzina porwanej osoby, od której żądany jest okup - wyjaśnia doświadczony funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Jednak nawet jeśli w tak uproszczony sposób rozpocznie się podsłuch, to musi go później zatwierdzić sąd. Jeśli nie wyrazi zgody, to materiały z inwigilacji muszą zostać zniszczone.