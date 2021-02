Te imiona w 2020 roku nadawano dzieciom najczęściej

Jeśli dziewczynka, to Zuzanna. A jeśli chłopiec, to Antoni. Jakie imiona najchętniej nadawali w zeszłym roku rodzice? Listę opublikował Wydział Promocji Polityki Cyfrowej KPRM.

Wśród imion żeńskich najpopularniejsze były Zuzanna i Julia. Imiona te zostały nadane w ubiegłym roku po równo 7351 dziewczynkom. Na drugim miejscu wśród imion żeńskich uplasowała się Zofia - imię to nadano 7073 dziewczynkom. Jak podano w komunikacie, imię Zofia cieszyło się w 2020 r. większą niż rok wcześniej popularnością. Dalej znalazła się Hanna - imię to otrzymało 6658 dziewczynek. W 2019 r. natomiast miejsce Hanny zajmowała Maja.

Imiona męskie

Antoni zdecydowanie wygrał w kategorii imion męskich - w 2020 r. imię to nadano 8368 chłopcom. Co ciekawe, jak podaje wydział ds. cyfryzacji KPRM, imię to było również liderem popularności w latach poprzednich: 2019, 2018, 2017 i 2016. Na drugim miejscu znalazł się Jan - w 2020 r. nazwano tak 7658 chłopców, na trzecim zaś - Aleksander z wynikiem 7165 chłopców, którzy otrzymali to imię.