Ralph Kamiński w teledysku "Tata" prezentuje swój nowy wizerunek sceniczny

Ralph Kamiński w niedzielę zagrał ostatni koncert z materiałem z płyty "Młodość". W ramach tournée Kamiński dał ponad 50 występów, miedzy innymi w ramach Męskiego Grania 2021. W poniedziałek do sieci trafił teledysk do piosenki "Tata", którym piosenkarz postanowił zamknąć rozdział związany z tym albumem. Pod koniec klipu Kamiński pokazuje się w nowej odsłonie, bez makijażu i bez blond peruki, która towarzyszyła mu przez ostatnie lata.

Wideo do "Taty" wyreżyserował sam Kamiński, a autorką zdjęć jest Weronika Bilska, absolwentka Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, autorka zdjęć między innymi do filmów "Kamper", "Córka trenera" czy "Moje wspaniałe życie". W klipie wystąpiła Lulla La Polaca, najstarsza polska drag queen.

Ralph Kamiński i "KORA"

Punktem wyjścia do nagrania płyty był koncert-spektakl "KORA", który Kamiński zaprezentował podczas tegorocznej edycji Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Na albumie znalazły się zarówno wielkie przeboje, m.in. - "Wyjątkowo zimny maj", "Po prostu bądź" - jak i piosenki mniej znane.

Ralph Kamiński - kim jest?

Debiutancki album studyjny "Morze" wydał w 2016 roku. W listopadzie 2019 roku ukazał się drugi jego krążek "Młodość", który był krążkiem konceptualnym. Pochodzą z niego takie przeboje jak "Autobusy", "Kosmiczne energie" czy "Wszystkiego najlepszego". Koncertuje z zespołem My Best Band In The World.