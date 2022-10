Śmiertelny wypadek na Podkarpaciu. Nie żyje rowerzysta potrącony przez ciężarówkę

czytaj dalej

Niezidentyfikowany mężczyzna włamał się do jednego z domów położonych nad stawem w Tulsie w stanie Oklahoma. Pojmała go policja, jednak zdołał uciec, wskakując wprost do zbiornika wodnego. Funkcjonariuszom nie udało się go schwytać. Jego ciało po kilku godzinach poszukiwań odnalazł zespół nurków.