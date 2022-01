Profesor Matyja: zaproszę do Naczelnej Rady Lekarskiej tych, którzy odeszli z Rady Medycznej

Można powiedzieć, że decydenci przestraszyli się ruchów antyszczepionkowych. Stąd decyzja 13 członków Rady Medycznej o odejściu z tego gremium - powiedział w TVN24 profesor Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Poinformował, że zaprosi ich do współpracy z NRL, by "wydawać rekomendacje, zalecenia, oparte o wiedzę naukową".

Matyja: można powiedzieć, że decydenci przestraszyli się ruchów antyszczepionkowych

Profesor Matyja powiedział w sobotę w TVN24, że to "bardzo smutna informacja". - Myślę, że nie tylko dla mnie, ale też dla większości społeczeństwa i całego środowiska lekarskiego. Te osoby, które zrezygnowały, to wybitni specjaliści, autorytety polskiej medycyny, ludzie o ogromnym doświadczeniu - mówił.

Ich decyzja o odejściu - dodał - spowodowana była "brakiem reakcji na rekomendacje". - A przecież mamy okres, kiedy koronawirus zbiera ogromne żniwo w naszym kraju - zaznaczył szef Naczelnej Rady Lekarskiej. - Wielokrotnie wytyczne, zalecenia tej rady, nie były brane pod uwagę. A jeżeli były brane to z dużym opóźnieniem, co w przypadku pandemii oznacza porażkę systemu, porażkę ochrony zdrowia. To jest niedopuszczalne. Musimy wyprzedzać wirusa, a nie go gonić, bo nigdy go nie dogonimy - podkreślił.