Pytanie w "Milionerach" za 75 tysięcy złotych o liczbę czarnych kropek na biedronce

Biedronka siedmiokropka na lewej czerwonej pokrywie ma siedem, trzy, cztery czy tyle samo co na prawej pokrywie czarnych kropek? Na takie pytanie za 75 tysięcy złotych odpowiadał pan Jarosław Walo z Poznania.

Do pytania pan Jarosław dotarł z dwoma kołami ratunkowymi – telefonem do przyjaciela oraz pół na pół. Jedno z kół – pytanie do publiczności – wykorzystał przy pytaniu za 20 tysięcy złotych o cytat z "Kubusia Puchatka"