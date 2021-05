Samolot zmuszony do lądowania w Mińsku. Co wiemy do tej pory

W niedzielę po południu samolot, na którego pokładzie znajdował się białoruski opozycjonista Raman Pratasiewicz, został zmuszony do lądowania w Mińsku. Tam dziennikarz został zatrzymany przez służby. Sytuacja ta odbiła się szerokim echem na świecie. Pojawiają się głosy domagające międzynarodowego śledztwa czy kolejnych sankcji wobec reżimu. Co wiemy do tej pory o zajściu związanym z awaryjnym lądowaniem samolotu Ryanair?