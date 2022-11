Wybuch w Przewodowie. Kim były ofiary?

W wyniku wybuchu w Przewodowie w województwie lubelskim, gdzie we wtorek spadła rakieta, zginęło dwóch mężczyzn. Kim byli? - To byli dobrzy, serdeczni i bardzo pomocni ludzie - tak mówi o nich proboszcz miejscowej parafii, ksiądz Bogdan Ważny. Ani on, ani żadna z instytucji na razie nie potwierdzają jednak tożsamości ofiar. Według nieoficjalnych informacji, zginęli 62-latek i 60-latek. Obaj pracowali w miejscowej suszarni, gdzie doszło do eksplozji.

Do eksplozji w Przewodowie doszło we wtorek o godzinie 15.40. W zdarzeniu śmierć poniosły dwie osoby. Według nieoficjalnych informacji to mężczyźni w wieku 60 oraz 62 lat, którzy w tym czasie przebywali na terenie suszarni zbóż. Jeden miał być w suszarni magazynierem, drugi kierowcą. Obaj mieli na imię Bogdan. Jak dotąd ani miejscowa policja, ani prokuratura nie udzieliła naszemu portalowi bliższych informacji o tożsamości ofiar.

Mieszkanka Przewodowa: Józi mąż zginął. Rozpłakałam się

Wybuch spowodowany uderzeniem rakiety słyszała jedna z mieszkanek Przewodowa, pracująca w miejscowej szkole. Jak się okazało jest koleżanką z pracy jednej z kobiet, której mąż zginął. W rozmowie z reporterem TVN24 relacjonowała, jak się o tym dowiedziała.

- Wracam z pracy z koleżanką, której mąż zginął. Wracamy z pracy, doszłam do domu, ona chyba też doszła, bo to ten sam blok, i słyszę trzask. Ręce złożyłam, mówię: Boże, co się stało. Wyleciałam, dziewczyny też wyleciały, sąsiadki. No i mówimy: butla gazowa wybuchła? Bo patrzymy, taki dym. Może na suszarni coś? Nikt nic nie wiedział. Rozpłakałam się, poszłam do domu. Później mi sąsiadka mówi: ty, Józi mąż zginął. Rozpłakałam się - mówi kobieta.

Relacja mieszkanki wsi Przewodów 16.11| Dwie osoby zginęły po eksplozji we wsi Przewodów (Lubelskie) przy granicy z Ukrainą. Jak opowiadają mieszkańcy, słychać było huk, ale na początku nikt nie wiedział, co się stało. TVN24

Proboszcz: to byli bardzo życzliwi i serdeczni ludzie

Ksiądz Bogdan Ważny, proboszcz miejscowej parafii pw. Świętego Brata Alberta przyznaje w rozmowie z nami, że lokalna społeczność jest wstrząśnięta ostatnimi wydarzeniami. O mężczyznach, którzy zginęli w Przewodowie mówi, że były to osoby bardzo zaangażowane w życie lokalnej społeczności.

- Znałem ich osobiście. To byli bardzo życzliwi i serdeczni ludzie. Zresztą, wszyscy dobrze ich znali, bo to mała społeczność. Uczęszczali do kościoła i bardzo dużo pomagali przy parafii. Ostatnio robiliśmy remont przy kościele, to jeden z tych panów osobiście tutaj pracował. Zresztą zawsze, kiedy zwracałem się do nich o jakąś pomoc, nigdy mi nie odmówili. Ich śmierć to wielka strata dla nas jako dla społeczności i parafii. Trudno w tej chwili cokolwiek więcej powiedzieć - powiedział proboszcz.

Parafia, od miejsca, gdzie uderzyła rakieta, oddalona jest o kilkaset metrów. Ksiądz przyznaje, że we wtorkowe popołudnie słyszał wybuch. - Był bardzo mocny, nigdy w życiu takiego mocnego wybuchu nie słyszałem. Wydawało mi się, jakby to było zaraz za oknem plebanii. Wyszedłem, aby zobaczyć co się stało, ale nic nie było widać. Dopiero później jeden z parafian przyszedł i mnie poinformował co takiego się stało i że dwie osoby nie żyją - relacjonuje duchowny.

Przyznaje, że wtorkowe wydarzenia mocno wstrząsnęły lokalną społecznością. - Ludzie są bardzo przygnębieni tym co się stało i tym, że dwie osoby były zabite. Stała się wielka tragedia, dla nas wszystkich to wielki szok, z którym jako lokalna społeczność musimy sobie poradzić - mówi nam.

Starosta hrubieszowska: rodziny ofiar mogą liczyć na nasze wsparcie

Aneta Karpiuk, starosta hrubieszowska, zapewniła w rozmowie z tvn24.pl, że rodziny ofiar mogą liczyć na pełne wsparcie samorządu - psychologiczne, prawne i jeśli zajdzie taka konieczność, także finansowe.

- Łączę się w bólu z rodzinami ofiar. Dla wszystkich to co się wydarzyło to ogromny szok. Wiemy, że jest wojna, ale do wczoraj każdy nieco inaczej patrzył na to, co dzieję się za wschodnią granicą. Nie było takiego lęku, teraz mieszkańcy się boją. Zginęli ich krewni, znajomi, sąsiedzi, więc to jest ogromne przeżycie. Jestem mieszkanką powiatu hrubieszowskiego i czuję to samo co wszyscy. Teraz musimy się wspierać i zrobić wszystko, aby przetrwać ten trudny czas - powiedziała nam Aneta Karpiuk.

Trzydniowa żałoba po tragedii w Przewodowie

Grzegorz Drewnik, wójt gminy Dołhobyczów w środę wprowadził na terenie gminy trzydniową żałobę, która potrwa do 19 listopada. - Uważamy, że jest to konieczna decyzja w tej wyjątkowej sytuacji - powiedział wójt.

Jak wyjaśnił, na znak żałoby zostaną opuszczone do połowy flagi państwowe z kirem, również strona internetowa gminy przyjmie szare barwy. - Nie przewidujemy także żadnych uroczystości, imprez - dodał wójt.

Zapewnił również o pomocy rodzinom osób, które zginęły we wtorek w Przewodowie.

