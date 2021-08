Przebierańcy

Nie da się ukryć, premier Morawiecki to mężczyzna dbający o prezencję. Już wcześniej zwróciłem uwagę, jak starannie dobiera strój do okoliczności i dziś to potwierdzam. Na granicy z Białorusią, nieopodal miejsca, gdzie leżą w błocie uchodźcy, nasz premier objawił się w mundurku polowym. Podkreślił tym powagę sytuacji i gotowość do czynu.

A propos imigrantów, dowiedziałem się, że badania socjologiczne przeprowadzone przed 2015 rokiem pokazują, jakoby, że w tamtych czasach słowo uchodźca nie budziło niechęci. Napisałem "jakoby", bo nie mogę w to uwierzyć. Za żadne skarby nie chciałbym być uchodźcą w Polsce. I to wcale nie po roku 2015. Nie chciałbym być imigrantem w Polsce nigdy. Być w Polsce cudzoziemcem to co innego. To automatycznie nobilituje. Cudzoziemiec, szczególnie człowiek z Zachodu, za socjalizmu natychmiast stawał się atrakcją towarzyską. Imigrantów rozwożących pizzę, kierowców taksówek, sprzątaczek, czyli całej tej klasy taniej, cudzoziemskiej siły roboczej nie było. A to są typowi imigranci i tym ludziom żyjącym w naszym kraju współczuję. Mówię to z całą odpowiedzialnością, bo sam byłem imigrantem i to w kraju, który przez cale stulecia był dla imigrantów rajem, ziemią obiecaną, ciągnęli do niego, jak muchy do miodu i bez względu na to, kiedy stanęli na kontynencie amerykańskim, sto czy dwadzieścia lat temu, tej decyzji nie żałują.