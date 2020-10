"Największe zmiany dzięki małym miastom". Policja: 91 protestów w całym kraju

Sobota była kolejnym dniem protestów przeciwko decyzji zależnego od PiS Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niezgodne z konstytucją prawo do aborcji z powodu trwałych i nieodwracalnych wad płodu. Przeciwnicy zmian w prawie tłumnie wyszli na ulice swoich miast, również tych mniejszych. Policja poinformowała, że w całym kraju odbyło się 91 zgromadzeń związanych z protestami.

Sędziowie zależnego od polityków PiS Trybunału Konstytucyjnego orzekli w czwartek o niezgodności z polską Konstytucją prawa do aborcji w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu. Orzeczenie zapadło większością głosów. Zdanie odrębne złożyło dwóch sędziów: Piotr Pszczółkowski i Leon Kieres.

"Zmiany zadzieją się dzięki małym miastom"

Protest odbył się między innymi w Sochaczewie. Jak mówiła w TVN24 mieszkanka tego 37-tysięcznego miasta, Katarzyna Pyś-Fabiańczyk, to co wyróżnia tego rodzaju protesty, "to szczególna więź, jaka pojawia się pomiędzy uczestnikami". - Sochaczew jest niedużą miejscowością, i wydaje mi się, że te największe zmiany zadzieją się właśnie dzięki małym miastom, dzięki ludziom, którzy mają odwagę wyjść na ulice, wiedząc, że spotkają sąsiada, znajomych - mówiła sochaczewianka.