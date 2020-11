"Myślę, czuję, decyduję!". Kolejny dzień protestów po decyzji Trybunału Konstytucyjnego

Sobota była kolejnym dniem protestów przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego kierowanego przez Julię Przyłębską w sprawie aborcji. Manifestacje przebiegały pokojowo i bez znaczących incydentów między innymi w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Poznaniu.

"Nie przyjmujmy mandatów, nie dajmy się zastraszyć"

Stwierdziła również, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego to odebranie kobietom kolejnych praw i groźba zabrania następnych: prawa do antykoncepcji, do decydowania o własnym ciele. Z Placu Litewskiego demonstracja przeszła przez Krakowskie Przedmieście i ulicę Lubartowską. Tam prowadząca pochód kobieta wezwała do rozejścia się.