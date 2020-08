Ławrow: na Białorusi są siły, które chcą zrealizować scenariusz ukraiński

Oświadczenia Cichanouskiej "dość ostre"

Cichanouska - dodał - żąda kontynuowania strajków i protestów. Ławrow zwrócił też uwagę, że Cichanouska coraz częściej wypowiada się w języku angielskim. Jego zdaniem oznacza to, że "adresat - być może główny adresat - znajduje się na kierunku zachodnim" i że może to być próbą przekonania krajów zachodnich, by nadal zwracały uwagę na sytuację na Białorusi.

"Nie będziemy przeciwni żadnej decyzji, jaką podejmą władze białoruskie"

Powtórzył, że Moskwa uważa obecną sytuację za "wewnętrzną sprawę" sąsiedniego kraju. - Nie będziemy przeciwni żadnej decyzji, jaką podejmą władze białoruskie w kwestii dialogu ze swą ludnością - oświadczył. - Ale kiedy Zachód mówi, że skuteczne będzie tylko pośrednictwo z udziałem krajów zachodnich, to wszyscy mają świeżo w pamięci, jak to wyglądało na Ukrainie, gdzie pośrednictwo zachodnie skutkowało tym, iż nasi partnerzy okazali się niezdolni do porozumienia - dodał. Szef MSZ Rosji wypowiadał się w niedzielę na młodzieżowym forum edukacyjnym. Tego dnia w Mińsku odbywał się marsz z udziałem co najmniej kilkudziesięciu tysięcy ludzi (niezależne media szacują, że liczba protestujących przekroczyła 100 tysięcy, a mogła sięgnąć nawet 200 tysięcy), którzy wciąż protestują przeciw oficjalnym wynikom wyborów prezydenckich z 9 sierpnia.