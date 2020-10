Prokuratura zapowiada zażalenie na brak aresztu dla biznesmena Ryszarda K. i czterech innych podejrzanych

Zatrzymanie Giertycha, Ryszarda K. i 10 innych osób

Ryszard K. oraz adwokat Roman Giertych są wśród 12 zatrzymanych w czwartek osób podejrzanych o wyprowadzenie i przywłaszczenie łącznie około 92 milionów złotych z giełdowej spółki deweloperskiej Polnord. Przedstawiono im zarzuty dotyczące przywłaszczenia środków spółki oraz wyrządzenia firmie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, a także prania brudnych pieniędzy. Podejrzanym grozi za to do 10 lat więzienia.

W sobotę przed południem prokurator regionalny w Poznaniu Jacek Motawski poinformował, że po wykonaniu czynności procesowych z wszystkimi 12 zatrzymanymi osobami śledczy skierowali do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie pięciu z nich: Ryszarda K., Sebastiana J., Piotra Ś., Piotra W. oraz Michała Ś.

Wobec Giertycha zastosowano środki zapobiegawcze

- Taka decyzja została podjęta przez prokuratora nadzorującego to śledztwo w oparciu o dokumentację, którą dysponował – wyjaśniła.

Dubois: prokuratura próbuje ratować swój mocno nadwyrężony honor

- Prokuratura może mówić, co chce, ale jeżeli z każdym dniem traci się wiarygodność i jeżeli ma się wizerunek narzędzia władzy do zwalczania opozycji, a nie organu, który przestrzega sprawiedliwości, to traci się wiarygodność - dodał mecenas.