Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Najnowsze

Przed domem ministra rozlano gnojowicę. 35-latek z zarzutami

Koło domu ministra rozlano gnojowicę
Konferencja prasowa w sprawie wydarzeń w Zambrowie
Źródło: TVN24
Stosowanie gróźb bezprawnych z powodu przynależności politycznej i znieważenia konstytucyjnego organu RP - takie zarzuty prokuratura przedstawiła mężczyźnie podejrzanemu o rozlanie gnojowicy koło domu ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. Padły też słowa, które śledczy kwalifikują jako groźby i znieważenie.

W piątek rolnicy protestowali w Warszawie przeciwko umowie UE z krajami Mercosur. Tego dnia wieczorem minister rolnictwa Stefan Krajewski poinformował, że ktoś rozlał gnojowicę w pobliżu jego posesji w województwie podlaskim, próbował uszkodzić ogrodzenie oraz kierował wobec niego groźby.

Sprawą zajęła się policja. W sobotę poinformowała o zatrzymaniu w tej sprawie 35-latka z województwa lubelskiego.

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Zambrowie (Podlaskie). Jak poinformowała w niedzielę rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Łomży Dorota Leszczyńska, podejrzanemu zostały postawione zarzuty związane z tym incydentem. Chodzi stosowanie gróźb bezprawnych z powodu przynależności politycznej wobec ministra Krajewskiego, znieważenia konstytucyjnego organu RP oraz gróźb karalnych - w tym wypadku rzecz dotyczy premiera, trzech ministrów (w tym Krajewskiego) oraz o prezydenta Warszawy.

Przy takich zarzutach grozi do pięciu lat więzienia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Atak na dom ministra. Politycy apelują

Atak na dom ministra. Politycy apelują

Polska
Włosi się cieszą. Wicepremier: to fakt, który możemy uznać za historyczny

Włosi się cieszą. Wicepremier: to fakt, który możemy uznać za historyczny

BIZNES

Rozlał gnojowicę przed domem ministra

W opisie czynu prokuratura przyjęła, że 9 stycznia podejrzany przyjechał przed posesję należącą do Stefana Krajewskiego i rozlał przed nią około 500 litrów substancji "koloru brunatno-zielonego", po czym odjechał ale wrócił i wtedy - w rozmowie z żoną ministra - kierował groźby "nawiązując do działalności politycznej jej męża oraz groźby karalne popełnienia przestępstwa na jej szkodę lub osoby najbliższej".

Nagranie ze swojej "akcji" opublikował na portalu społecznościowym. Tam - w ocenie prokuratury - pojawiły się groźby karalne z powodu przynależności politycznej wobec premiera, ministra spraw wewnętrznych i administracji, ministra spraw zagranicznych, ministra rolnictwa i prezydenta Warszawy.

- Przesłuchanie jeszcze trwa, po jego zakończeniu prokurator zdecyduje o środkach zapobiegawczych - dodała prok. Leszczyńska. Jak poinformowała, we wstępnej fazie przesłuchania podejrzany nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rolnicy boją się skutków umowy z Mercosur. "Za co wyżywimy nasze rodziny?"

Rolnicy boją się skutków umowy z Mercosur. "Za co wyżywimy nasze rodziny?"

BIZNES
Rolnicy protestowali w Warszawie. "Spodziewamy się najgorszego"

Rolnicy protestowali w Warszawie. "Spodziewamy się najgorszego"

WARSZAWA

Apelowali o tonowanie emocji

W sobotę - w związku z tym incydentem - politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, którego członkiem jest Stefan Krajewski, zaapelowali do środowisk politycznych o tonowanie nastrojów.

- Szaleniec - bo tak trzeba to nazwać - zaatakował mienie, zaatakował rodzinę naszego klubowego kolegi, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego. Czas jeszcze zareagować na tego typu wydarzenia. Chcielibyśmy dzisiaj wspólnie zaapelować do wszystkich środowisk politycznych o tonowanie nastrojów. Jeszcze nie jest za późno - mówił w Białymstoku przewodniczący klubu parlamentarnego PSL Krzysztof Paszyk.

Dodał, że PSL liczy na to, że sytuacja wywoła refleksję we wszystkich środowiskach politycznych. - To jest bandyterka i nie bójmy się tego słowa. Nie został zaatakowany polityk, tylko zostali zaatakowani jego najbliżsi - dodał zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak. Dodał, że są w polskiej polityce środowiska wręcz "zachęcające" do takich zachowań.

Politycy powoływali się na zamieszczony przez PSL na jednym z portali społecznościowych filmik z zajścia. Zawiera on fragmenty nagrane zarówno przez żonę Krajewskiego, jak i sprawcę zdarzenia. Na nagraniu tym słychać, jak mężczyzna mówi m.in. "będziesz wisiał Donald, będziesz wisiał Stefan, Radek, Kierwiński też". Widać też rozlaną gnojowicę i zbiornik po niej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: aa/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Stefan Krejewski

Udostępnij:
TAGI:
MercosurRolnicyStefan KrajewskiPolicjaProkuratura
Czytaj także:
Niedzielny wieczór przyniesie spore opady śniegu
Mapy opadów śniegu. Mocno popada nie tylko na północy
METEO
Pierwszy numer "Action Comics" z 1938 roku (po lewej)
Ma prawie 90 lat, ukradli go Nicolasowi Cage'owi. Historyczna sprzedaż
BIZNES
imageTitle
Lista polskich medali na mistrzostwach Europy się powiększa
EUROSPORT
imageTitle
Spokojna niedziela Polaków w Dakarze. Dąbrowski trzyma się podium
EUROSPORT
Frezowanie nawierzchni na Drobnera i Dubois
Wrocław podsumowuje rok inwestycji. Ekspert: wszyscy utoniemy w jednym wielkim korku
Svitlana Kucherenko
Zima w Bieszczadach
RCB znów ostrzega. "Śledź komunikaty pogodowe"
METEO
Polska w światowej czołówce aresztowań za wpisy w internecie. "Skąd to wzięli"
Polska w światowej czołówce w ilości aresztowań za wpisy w sieci. "Skąd to wzięli"
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Skaczą w Zakopanem. Kubacki błysnął w serii próbnej
RELACJA
25-latek został zatrzymany i usłyszał zarzuty
Gehenna 23-latki w ciąży. Bita, poniżana, zraniona maczetą
Szczecin
Zima w Kujawsko-Pomorskim
Śnieg zasypuje Polskę, a wy zasypujecie nas zdjęciami i nagraniami
METEO
Donald Trump
Trump "poinformowany o wariantach uderzenia na Iran"
Świat
Donald Trump na spotkaniu w Białym Domu
Fundusze Wenezueli na kontach USA. Jest podpis Trumpa
BIZNES
Kobieta zaatakowała personel medyczny (zdjęcie ilustracyjne)
Wtargnęła do szpitala, zaatakowała lekarza, pielęgniarkę i ratownika
Łódź
imageTitle
Do trzech razy sztuka. Polska triumfatorem United Cup
EUROSPORT
imageTitle
Polska - Szwajcaria w mikście. Relacja
EUROSPORT
Zderzenie auta z wozem strażackim na Bielanach
Strażacy zderzyli się z autem osobowym
WARSZAWA
samochod samochody parking fabryka shutterstock_2454991163
Nowy trend nad Wisłą. "Fenomen na skalę europejską"
Łukasz Figielski
imageTitle
Z taką grą może z uśmiechem czekać na Australian Open
EUROSPORT
Opady śniegu w Gdańsku
Atak zimy. Gmina zawiesza zajęcia w szkołach
METEO
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Polska areną pojedynku
METEO
Protesty w Iranie
Napięcie rośnie. Linie zawieszają połączenia
BIZNES
Śnieg
Zimowe ostrzeżenia dla 15 województw
METEO
muchomor shutterstock_2590960441
35 zatruć w dwa miesiące, ekspertom "brakuje skali"
METEO
Zderzenie na przejeździe kolejowym
Zderzenie auta z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe
Szczecin
imageTitle
Hurkacz pokonał legendę, Polska wróciła do gry w finale
EUROSPORT
Pożar hali magazynowej w Tarnowie Podgórnym (pow. poznański)
Spłonęła hala pełna paczek. Była "zatowarowana" po sufit
Poznań
imageTitle
Hubert Hurkacz - Stan Wawrinka w United Cup [RELACJA]
EUROSPORT
Kobieta ze smartfonem
Niepokojące maile od Instagrama. Platforma tłumaczy
BIZNES
Pożar dachu w ośrodku Monaru
Pożar w ośrodku terapeutycznym. Ewakuacja podopiecznych
WARSZAWA
Karol Nawrocki i Donald Tusk
Prezydent i premier "podzielili się rolami", ale "euforia przedwczesna"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica