Ultimatum dla Solidarnej Polski? Mueller: to strategia oddania władzy Tuskowi, a nie jesteśmy jego fanami

W obozie rządzącym trwa konflikt, który narósł wokół projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Zmianom sprzeciwia się między innymi Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry. Rzecznik rządu Piotr Mueller powiedział w TVN24, że ewentualne postawienie ultimatum Solidarnej Polsce w tej sprawie mogłoby prowadzić do rozpadu koalicji. - To jest strategia oddania władzy Donaldowi Tuskowi, a nie jesteśmy fanami Donalda Tuska - dodał polityk w programie "Rozmowa Piaseckiego".

Na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Sejmu posłowie mają zająć się projektem zmian w Sądzie Najwyższym , który doprowadził do konfliktu w obozie rządzącym. Krytykuje go Zbigniew Ziobro i jego Solidarna Polska, a także prezydent Andrzej Duda . Projekt ten ma wypełnić tak zwany kamień milowy i umożliwić wypłatę Polsce pieniędzy w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Opozycja zapowiedziała poprawki.

Mueller: liczę, że jutro będzie pierwsze czytanie

- Ja traktuję - czasami, oczywiście nie zawsze - opozycję poważnie. Czyli jeżeli opozycja mówi, że środki z KPO są niezbędne dla Polski to właśnie prosta ścieżka do ich uzyskania przed nami - dodał rzecznik rządu. - Opozycja, która bardzo chciała środki z KPO odblokować ma niesamowitą szansę, żeby to zrobić. A nawet jeśli się wstrzyma, to małą cegiełkę do tego dołoży - powiedział Mueller.