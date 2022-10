Proces w sprawie masowego zatrucia salmonellą w przedszkolu ruszy od nowa 

W nocy z 24 na 25 października 2019 roku do sanockiego szpitala zaczęły zgłaszać się osoby z objawami zatrucia - wysoką gorączką, wymiotami i bólami brzucha. Były to dzieci z Przedszkola nr 3 i pracujący tam personel. W pobranych od nich próbkach wykryto pałeczki salmonelli. W następnych dniach liczba zakażonych groźną bakterią wzrosła do kilkudziesięciu. Do sanockiego szpitala trafiały dzieci z przedszkola, pracujący tam personel oraz bliscy zakażonych osób. Osoby z lekkimi objawami zatrucia kierowane były na kwarantannę do domu.