"Nawet średnio rozgarnięta osoba zauważy, że taki adres różni się od oficjalnego adresu ONZ"

Tutaj raczej zawinił człowiek, który być może w całej tej gorączce powyborczej był zestresowany, może zmęczony, może coś przeoczył, może był chętny do tego, żeby jak najwięcej tych gratulacji zgromadzić - tak Piotr Konieczny z serwisu Niebezpiecznik komentował rozmowę prezydenta Andrzeja Dudy z rosyjskim komikiem. Rozmówca prezydenta podał się za sekretarza generalnego ONZ.

Podający się za sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa rosyjski youtuber odbył ponad 11-minutową rozmowę z prezydentem Andrzejem Dudą. Wśród tematów znalazła się między innymi polityka Polski wobec Ukrainy i stosunek prezydenta do osób LGBT.

Andrzej Duda pytany o Lwów przez Rosjanina: to część Ukrainy

Andrzej Duda pytany o Lwów przez Rosjanina: to część Ukrainy Youtube/Vovan222prank

- Z informacji, które pozyskali dziennikarze wiem, że mail do współpracowników pana prezydenta był wysłany ze skrzynki pocztowej, która w żaden sposób nie przypomina oficjalnego adresu ONZ - komentował w rozmowie z TVN24 Piotr Konieczny z serwisu Niebezpiecznik. - Jestem w głębi serca przekonany, że współpracownicy prezydenta byli w stanie, bo nawet średnio rozgarnięta osoba jest w stanie zauważyć, że tego typu adres jest zupełnie różny od oficjalnego adresu ONZ - dodał.

"Ataki socjotechniczne"

Co mogło znaleźć się w treści wiadomości wysłanej do urzędników Kancelarii Prezydenta? - Na przykład prosta informacja, której bardzo często używają nie tylko polscy politycy czy polscy biznesmeni, kiedy nie piszą ze swoich oficjalnych służbowych skrzynek, tylko komunikują się ze skrzynek prywatnych, że oni piszą z telefonu, po godzinach pracy, przepraszają, że tak nieoficjalnie, ale szefowi zależy, to jest pilna sprawa - mówił gość TVN24.