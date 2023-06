Minister Szynkowski vel Sęk: prezydencki projekt daleko ingeruje w materię ustrojową państwa

Prezydencki projekt ustawy w sprawie współpracy władz w polityce europejskiej to bardzo daleko idąca propozycja, która ingeruje w materię konstytucyjną - ocenił w Polskim Radiu 24 minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk. Wcześniej w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 minister w KPRP Małgorzata Paprocka przekonywała, że ustawa jest wykonaniem artykułu 133. Konstytucji.

Szynkowski vel Sęk: propozycja głębokiej zmiany ustrojowej

Minister do spraw europejskich pytany o ten projekt w środę w Polskim Radiu 24, poinformował, że zapoznał się już z "najważniejszymi tezami projektu". Jak dodał, jego uwagę zwróciło to, że projekt "jest bardzo daleko ingerujący w materię ustrojową państwa".

Prezydencka minister o prezydenckim projekcie ustawy

Zapytana, czy prezydent chce mieć prawo do weta co do kandydatów na komisarza UE, odpowiedziała, że tak - w ramach opiniowania. - Wynika to z konstytucji i z tego, że powinny organy działać w tym zakresie - powiedziała.