W PE o praworządności w Polsce: zmiany nie powinny prowadzić do dalszego pogorszenia sytuacji

Jourova: poszanowanie orzeczeń prejudycjalnych TSUE ma kluczowe znaczenie

"Izba Dyscyplinarna nadal działa na pełną skalę"

Mówiła, że pomimo orzeczenia unijnego trybunału i wyroku Sądu Najwyższego, sędziowie sądów powszechnych, którzy chcą wykonywać te postanowienia, są pociągani do odpowiedzialności dyscyplinarnej, a "Izba Dyscyplinarna nadal działa na pełną skalę".

Wiceszefowa KE: wszelkie zmiany legislacyjne muszą być zgodne z wymogami prawa unijnego

Jourova odniosła się także do nowelizacji ustaw sądowych, która została w grudniu ubiegłego roku przyjęta przez Sejm i obecnie znajduje się w Senacie. - Podkreślam, że wszelkie zmiany legislacyjne muszą być zgodne z wymogami leżącymi u podstaw porządku prawnego Unii Europejskiej i nie powinny prowadzić do dalszego pogorszenia sytuacji w zakresie praworządności w Polsce - powiedziała.

- Komisja jest gotowa do kontynuowania dialogu z rządem Polski na temat praworządności tak, aby znaleźć konstruktywny sposób na rozwiązanie istniejących problemów - dodała Jourova.

"Nie możemy milczeć, gdy polski wymiar sprawiedliwości jest uciskany"

- Właśnie z powodu tej wspólnej przyszłości nie możemy milczeć, jeśli chodzi o zagrożenie praworządności w Polsce czy gdziekolwiek indziej - mówiła. - Nie możemy milczeć, jeśli większość wyborcza jest traktowana jako wymówka, by uzasadnić to, czego nie da się uzasadnić. Nie możemy milczeć, gdy polski wymiar sprawiedliwości jest uciskany - dodała.

"Jesteśmy za tym, aby powiązać wypłatę środków Unii Europejskiej z ochroną praworządności"

Eurodeputowany socjalistów Juan Fernandez Lopez Aguilar przekonywał, że polscy sędziowie opowiadali w PE o "zastraszaniu i wywieraniu presji na nich". - Wielu sędziów, prawników demonstrowało w niedzielę w Warszawie przeciwko temu, co się dzieje. Chcemy powiedzieć tym sędziom, że nie są sami - kontynuował. - Jesteśmy za tym, aby powiązać wypłatę środków Unii Europejskiej z ochroną praworządności - dodał.

Terry Reintke, występująca w imieniu Zielonych, powiedziała, że polscy sędziowie, którzy przyjechali do europarlamentu, bronią praworządności i demokracji. - Sędziowie, prawnicy i prokuraturze zasługują na ochronę, bo jest to ochrona podziału władzy w demokracji. Parlament Europejski musi zrobić wszystko, by bronić w Polsce praworządności - oceniła.