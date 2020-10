Jechał pod prąd dwupasmówką. "Tak poprowadziła go nawigacja" 

Zdarzenie miało miejsce w niedzielę przed godziną 13 na estakadzie ulicy Krzywoustego w Poznaniu, czyli tak zwanej Trasie Katowickiej. Kierowca forda prawdopodobnie wyjeżdżał z okolic centrum handlowego i skręcił na niewłaściwy pas – zamiast na ten prowadzący w stronę Kórnika, wjechał na ten, który prowadzi do centrum miasta. Przejechał nim kilkaset metrów, zanim zatrzymała go policja.

Szybka reakcja

Sytuacja była niezwykle niebezpieczna. W tym miejscu nitka w kierunku Poznania ma trzy pasy ruchu. I choć obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 70 km/h, to wielu kierowców się do niego nie stosuje. Dodatkowo wysokie bariery energochłonne ograniczały widoczność – wyłaniający się zza zakrętu kierowca forda mógł zostać niezauważony przez innych kierowców. Na szczęście wszystko zakończyło się happy endem. - Okazało się, że starszy pan pomylił pasy ruchu i wjechał pod prąd na ulicę Krzywoustego, bo... "tak poprowadziła go nawigacja" – informuje Mróz.