Pochodzący z Afryki piłkarz pobity do nieprzytomności w centrum Poznania

"Wczoraj, dnia 4.09.2021 w godzinach nocnych doszło do pobicia naszego zawodnika Korony Piaski Tor Juniora Kondok Simona" - poinformował klub w mediach społecznościowych. "Doznał on poważnych obrażeń, które zagrażają jego życiu. Jest to nasz przyjaciel i zwracamy się z prośbą o pomoc w poszukiwaniu sprawców. Prawdopodobnie było ich 4" - czytamy w komunikacie.

Atak na piłkarza w klubie. Potem został pobity na ulicy

Tor Junior Kondok Simon został zabrany karetką do szpitala. W niedzielę z przytomnym już piłkarzem rozmawiał jeden z policjantów. Z relacji poszkodwoanego zawodnika wynika, że przebywał w klubie muzycznym przy ulicy Paderewskiego w Poznaniu, gdzie został kilkakrotnie uderzony przez dwóch mężczyzn. Ochroniarze lokalu wyprosili agresorów i sportowca na zewnątrz. - Wtedy do agresorów dołączyły kolejne cztery osoby. Tak dotkliwie go pobili, że ten stracił przytomność i został zabrany sprzed tego klubu do szpitala - powiedział rzecznik.