Pożar w Pinewood Studios podczas kręcenia nowej wersji "Królewny Śnieżki"

W jednej z hal filmowych, należących do Pinewood Studios, wybuchł pożar. W płomieniach stanęła dekoracja oraz część oświetlenia, a ślady ognia widoczne były na dachu budynku. Według doniesień medialnych do zdarzenia doszło w trakcie kręcenia nowej wersji "Królewny Śnieżki".

Pinewood Studios to kompleks filmowy położony w Iver Heath na zachód od Londynu , w którym kręcone były najsłynniejsze filmowe serie w historii, w tym "Harry Potter", seria bondowska czy filmy o Supermanie. We wtorek po południu w kompleksie wybuchł pożar. Na nagraniach opublikowanych w portalach społecznościowych widać, że w płomieniach stanęła scenografia, kręconego filmu w jednej z hal. Ogniem zajęły się również elementy oświetlenia.

Portal Deadline informuje, że najprawdopodobniej pożar wybuch w trakcie kręcenia zdjęć do nowej, aktorskiej wersji "Królewny Śnieżki" dla wytwórni Walt Disney Pictures. W filmie reżyserowanym przez Marca Weebba, główne role grają Rachel Zegler, Gal Gadot oraz Andrew Burnap. Muzykę do filmu napisał duet znany chociażby ze ścieżki do "La La Land" - Benj Pasek i Justin Paul.