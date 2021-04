Kiedy decyzja w sprawie powrotu do szkół? Czarnek o perspektywie dla "wszystkich dzieci"

Maj jest tym miesiącem, w którym wszyscy mają szansę wrócić do nauki stacjonarnej - przekazał w Polskim Radiu 24 minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Postawił przy tym warunek. - Zawsze musimy brać poprawkę na sytuację pandemiczną - powiedział. Według decyzji rządu od przyszłego poniedziałku najmłodsi uczniowie z 11 regionów wrócą do szkół w trybie mieszanym.

Od poniedziałku 26 kwietnia edukacja w klasach I-III szkół podstawowych (za wyjątkiem województw śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i opolskiego) będzie prowadzona w systemie hybrydowym.

W zeszłym tygodniu szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek pytany w TVN24, czy możliwe jest, aby zgodnie z jego wcześniejszymi zapowiedziami wszystkie roczniki wróciły do szkół w maju, odpowiadał, że stanie się tak "jeżeli sytuacja na to pozwoli". - Zawsze musimy brać poprawkę na sytuację pandemiczną. Jeżeli będzie utrzymywał się trend spadkowy, to rzeczywiście jest to możliwe - mówił.

Kiedy dzieci wrócą do szkół? Odpowiada minister edukacji Przemysław Czarnek

Kiedy powrót do nauki stacjonarnej dla wszystkich?

W piątek Czarnek podobne pytanie usłyszał w Polskim Radiu 24. - Jeśli tendencja spadkowa będzie się utrzymywać, to są szanse na to, by otwierać kolejne województwa i przechodzić do jeszcze pełniejszej formy stacjonarnej, już nie tylko hybrydowej - odpowiedział. - Mówimy o wszystkich dzieciach, młodzieży szkolnej w perspektywie kilku tygodni - uściślił.

- Maj jest tym miesiącem, w którym wszyscy mają szansę wrócić do nauki stacjonarnej. Jeśli ta dynamika, jaką obserwujemy przez ostatnie dni, utrzyma się przez kolejne dni, to takie szanse są - powiedział Czarnek.

Pytany, czy takie kroki nie są podejmowane za wcześnie, minister przekonywał, że jego resort podchodzi do sprawy "niezwykle ostrożnie". Zwrócił uwagę, że to między innymi akcja szczepień ułatwiła podejmowanie decyzji o powrocie uczniów do szkół. Podał, że do zaszczepiania pozostało jeszcze około 120 tysięcy personelu administracji szkolnej.

Czarnek zapowiedział, że szczegóły w tej sprawie poznamy w przyszłym tygodniu.

Autor:akw//now

Źródło: Polskie Radio 24, tvn24.pl