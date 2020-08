"Dowody na to, że niechodzenie do szkoły na dłuższą metę szkodzi dzieciom, są przytłaczające"

Ponowne otwarcie szkół niesie za sobą mniejsze ryzyko długoterminowych szkód dla dzieci niż ich pozostawanie w domach - ocenił naczelny lekarz Anglii. - To obejmuje ich długoterminowe perspektywy. Zwiększa ryzyko nierówności, umacnia głęboko zakorzenione problemy, zwiększa ryzyko, że w dłuższej perspektywie czasowej będą w złym stanie psychicznym i fizycznym - tłumaczył Chris Whitty.

Brytyjski premier Boris Johnson chce, aby wszyscy uczniowie wrócili do szkoły od początku września, argumentując, że ich pozostawanie w domach będzie pogłębiać nierówności społeczne.

Nieobecność dzieci w szkołach "zwiększa ryzyko nierówności"

Naczelny lekarz Anglii, Chris Whitty, odnosząc się do sytuacji, przyznał, że rząd musi "zrównoważyć ryzyko" w kwestii tego, czy dzieci powinny wrócić do szkół, ale dodał, że jego zdaniem uczniowie bardziej ucierpią nie chodząc do nich, niż chodząc, nawet podczas pandemii.