Podczas awantury miała zaatakować męża nożyczkami. Grozi jej do pięciu lat więzienia

Policja zatrzymała 35-latka, który w nocy na Dębcu w Poznaniu uszkodził kilka samochodów i napadł na kobietę, która zatrzymała się, by przepuścić go na przejściu dla pieszych. - Mężczyzna wtargnął do jej samochodu, zaczął grozić, odgryzł jej kawałek ucha i ukradł pojazd - informuje Marta Mróz z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. 35-latek trafił do szpitala.