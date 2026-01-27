Potrzebowała pomocy, z Funduszu Sprawiedliwości dostała jałmużnę. "Państwo zawiodło"

Reporterka "Czarno na białym" Małgorzata Prochal o reportażu "Za grosz sprawiedliwości" Źródło: TVN24

Pani Daria cudem uszła z życiem, gdy dziesięć lat temu zgwałcona uciekała przed oprawcą. Po tej zbrodni i ucieczce do końca życia pozostanie z niepełnosprawnością. Nie ma renty, nie ma pracy, nie dostała odszkodowania. Osobom pokrzywdzonym przez przestępców powinien pomagać Fundusz Sprawiedliwości. Kobieta, która potrzebowała pieniędzy na wszystko, dostawała jednak z funduszu jałmużnę - sumę o tak niskiej wartości, że jej pełnomocnik nazwał to "uderzeniem w twarz". Działo się to w czasie, gdy resort Zbigniewa Ziobry rozdawał miliony z funduszu osobom i organizacjom, które krzywdy od przestępców nie doznały, a z tak zwanymi czekami wypisanymi na duże sumy publicznie obnosili się działacze partii Ziobry.