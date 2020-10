Polska za Deklaracją w sprawie Konsensusu Genewskiego. Z Europy jeszcze Białoruś i Węgry

Polska poparła Deklarację ws. Konsensusu Genewskiego, która - jak informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych - podkreśla fundamentalne znaczenie ochrony życia, rolę rodziny w społeczeństwie i prawo kobiet do życia w zdrowiu. Wśród sygnatariuszy dokumentu, prócz Polski i Węgier, nie ma państw Unii Europejskiej.

"Minister Zbigniew Rau wyraził w imieniu Polski poparcie dla Deklaracji ws. Konsensusu Genewskiego podpisanej dziś przez ponad 30 państw. Deklaracja podkreśla fundamentalne znaczenie ochrony życia, rolę rodziny w społeczeństwie i prawo kobiet do życia w zdrowiu" - czytamy we wpisie Ministerstw Spraw Zagranicznych.

Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński także odniósł się do podpisania deklaracji. "Polska wraz z Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Węgrami i ponad 30 krajami podpisuje dziś z dumą Deklarację Genewską. Każdy człowiek ma niezbywalne prawo do życia. W prawie międzynarodowym nie istnieje 'prawo człowieka do aborcji'. Aborcja nie może być uznawana za metodę planowania rodziny" - napisał Jabłoński.