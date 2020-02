Polska kupuje myśliwce F-35

To taki podniebny pancerz - mówi premier Mateusz Morawiecki. - To wielki dzień dla polskiego lotnictwa - twierdzi prezydent Andrzej Duda. Polska kupi 32 amerykańskie samoloty bojowe piątej generacji F-35. Umowę wartą ponad 4 i pół mld dolarów podpisano w piątek w Dęblinie. Sebastian Wasilewski sprawdza zatem, jak ważna to dla nas umowa - co to za maszyny i czy skutecznie będą w stanie zniechęcić przeciwnika.