Pijany kierowca wbił auto w blaszany garaż

Mężczyzna podróżujący z Warszawy do Rzeszowa nie został wpuszczony na pokład samolotu. Powodem decyzji służb był żart pasażera o posiadaniu pięciu kilogramów trotylu w bagażu. Za poczucie humoru nieprzystające do sytuacji został on także ukarany mandatem w wysokości 500 złotych.