"Jeden długi dzień, który nie ma końca". Polacy z całego świata o życiu w czasie pandemii

Bez możliwości wychodzenia z domu, bez szansy na odwiedzenie bliskich w Polsce. - Dni są do siebie podobne - mówią o swym życiu w czasie pandemii Polacy mieszkający w różnych zakątkach świata. Ich historie przedstawił w swoim reportażu "#zostanwdomu" dziennikarz TVN24 Jacek Tacik.

"Przerażał mnie brak wiedzy, jak ta choroba będzie rozwijać" TVN24

Z dnia na dzień świat się zatrzymał i siłą zostaliśmy wepchnięci do naszych domów. Przez długie tygodnie myśleliśmy, co tak naprawdę się dzieje i jak bardzo nam to zagraża. "Zostań w domu" - to hasło, które powtarzali niemal wszyscy w Warszawie, w Polsce, Europie, niemal na każdym kontynencie.

"Prawdopodobnie ze mną już koniec"

Mieszkający w Londynie Natalia Jędrzejak i Bartłomiej Przespolewski mówią, że zakażenie koronawirusem rozpoznali przez to, że stracili węch i smak. - Przerażał mnie brak wiedzy, jak ta choroba będzie rozwijać i fakt, że jak Bartkowi coś się stanie, mogę być bezsilna - mówi Natalia Jędrzejak. - Mówiłem Natalii, że prawdopodobnie będzie ze mną już koniec - wspomina Bartłomiej Przespolewski.

Przebywająca w Izraelu Karolina Mints zwraca uwagę, że w wielu szpitalach do pewnego momentu "chorzy nie mogli się spotkać przed śmiercią ze swoimi najbliższymi". - Nie mogli się pożegnać, nie mogli się zobaczyć, nie mogli się dotknąć. Nie potrafię sobie wyobrazić tej samotności, niemożności bycia razem w ostatnich chwilach - dodaje.

- Około 19 procent osób w RPA jest zarażonych wirusem HIV. Spora część z tych osób ma AIDS, więc to już jest niezłe podłoże do tego, żeby koronawirus mógł zacząć zabijać - mówi Marcin Durski, Polak mieszkający w Durbanie. Opowiada, że zamknięto cały kraj - nawet drogi między prowincjami. Dzielnice biedy nadzorowało wojsko. Mieszkająca w tureckim Van Ercis Magdalena Saydamli, która nie jest w stanie wyjechać do rodziny swojego męża, podkreśla, że pierwszą rzeczą, którą zobaczyła w mieście, było zamknięcie granicy turecko-irańskiej. - Jak tylko świat obiegły niepokojące informacje na temat sytuacji w Iranie, Turcja podjęła taką decyzję natychmiastowo - dodaje.

Z kolei, jak relacjonuje mieszkająca w Melbourne inna Polka, Australia postanowiła od razu podzielić się na stany, które traktowane są jak osobne kraje. - Jadąc z jednego stanu do drugiego, należy odbyć kwarantannę taką samą, jakby się odbywało wracając z zagranicy - podkreśla Joanna Strózik.

"Wszystko staje się monotonne"

Żeby zminimalizować rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce zabroniono wchodzenia do lasów i parków. Ci, którzy postanowili pobiegać lub pojeździć na rowerze, dostawali mandat. Zamknięto restauracje, galerie handlowe, salony fryzjerskie, siłownie, a praca biurowa przeniosła się do domów. Warszawa opustoszała. Zamknięcie w domu, nagle i bez przygotowania, wywróciło do góry nogami życie wielu osób. Nagle cztery kąty stały się sypialnią, miejscem pracy, miejscem zabaw, sportu i odpoczynku. Można było zwariować.

- Mylą się dni, mylą się godziny, wszystko się zlewa. Żyje się od posiłku do posiłku – zwraca uwagę mieszkająca w kolumbijskiej Cartagenie Dominika Żółkowska. Podkreśla, że wcześniej żyła bardzo aktywnie, a mieszkanie traktowała jako noclegownię. Podobnie mówi przebywająca w tureckim Van Ercis Magdalena Saydamli. - Wszystkie te dni są do siebie bardzo podobne. Wszystko staje się monotonne. W końcu ma się wrażenie, że to jest jeden długi dzień, który po prostu nie ma końca - stwierdza.

"Mylą się dni, mylą się godziny, wszystko się zlewa. Żyje się od posiłku do posiłku" TVN24

"Bez internetu nie wiem, jak by nasze życie wyglądało"

Ale czas kwarantanny miał też swoje dobre strony. Przebywająca w hiszpańskim Almunecar Justyna Kędzierska przyznaje, że miało o wiele więcej czasu dla swojej rodziny. - Miałam czas na rozmowy z mężem, na rozmowę i zabawę z dziećmi bez żadnego pośpiechu, ale tym samym prawie w ogóle nie miałam czasu dla siebie - podkreśla. - Przybyło mi wiele nowych obowiązków. Choćby to, że musiałam stać się nauczycielką dla moich dzieci - dodaje.

Mieszkająca w Wenecji Agnieszka Trolese opowiada, że cały lockdown spędziła ze swoim mężem i synem. - Każdy dzień rozpoczynaliśmy wspólnym śniadaniem - mówi. Jej syn, Andreas, mógł dłużej leżeć w łóżku, bo nie musiał wstawać wcześniej do przedszkola. - Później zabieraliśmy się oboje do pracy - dodaje.

Mieszkająca w Londynie Natalia Jędrzejak wspomina świętowanie urodzin i święta wielkanocne z rodzicami obchodzone za pośrednictwem kamerki internetowej. Dominika Żółkowska również utrzymywała z rodziną kontakt na odległość. - Codziennie rozmawiałam z rodzicami i mówiliśmy, jak wygląda pandemia w Kolumbii. Oni mi opowiadali, jak wygląda w Polsce. Z przyjaciółmi mam tak, że gram w różne gry online. Bez internetu nie wiem, jak by nasze życie wyglądało – przyznaje.

Powrót do normalności

Ludzie byli przerażeni. Wyjście do sklepu wyglądało jak wyjście na pole bitwy. Klienci omijali się szerokim łukiem, patrzyli na siebie podejrzliwie, a ze sklepowych głośników cały czas nadawano informacje o pandemii i o potencjalnych skutkach zakażenia koronawirusem. Narodowa kwarantanna, która na początku była wyzwaniem i ciekawostką - szybko się znudziła. Polacy wyszli z domów - do parków, lasów i na główne ulice miast.

Karolina Mints z Izraela wspomina, że po dwóch tygodniach ludzie wyszli z domów, jakby nie było żadnego zamknięcia. – Ludzie chodzą po ulicach z maseczkami wszędzie, tylko nie na nosie - zwraca uwagę. Jej zdaniem Izrael "to naprawdę Ziemia Święta i tutaj różne dziwne rzeczy się dzieją". - Jak na to, ile ludzi w zeszłym tygodniu było na plaży, ile ludzi chodzi teraz do parków, nie przestrzega dystansu, to jest palec Boży tutaj, bo to nielogiczne, żeby liczba chorych nie rosła - wyznaje.

Nie miało znaczenia, gdzie mieszkamy, czym się zajmujemy, ile zarabiamy, jaki mamy kolor skóry czy, w co wierzymy. Pandemia okazała się zjawiskiem globalnym. Zarażeni koronawirusem byli znani aktorzy, politycy, osoby z naszego środowiska, pracy, także nasi bliscy. - Myślę, że będziemy za paręnaście lat to wspominać tak samo, jak nasi rodzice opowiadają nam o czasach komuny - mówi Dominika Żółkowska z Cartageny. - Myślę, że tak to będzie wyglądało, że podzielimy czas przed pandemią i po pandemii - uważa.

#zostanwdomu TVN24

"Chciałabym pobiegać bez maski"

Agnieszka Trolese podkreśla, że chciałaby już móc normalnie wyjść na dwór. - Chciałabym pospacerować bez tłumaczenia się, dlaczego jestem na dworze i chciałabym pobiegać bez maski - przyznaje. Polka mieszkająca w Wenecji zdradza, że brakuje jej wyjść do sklepu nie po to, by coś kupić, ale żeby coś pooglądać.

Autor reportażu ma nadzieję, że doświadczenie koronawirusa sprawi, że będziemy pamiętali o tych, o których przed pandemią w zasadzie nie myśleliśmy. - O lekarzach, o pracownikach medycznych, o naukowcach, którzy dbali i dbają o nasze życie. To oni są bohaterami tych czasów i to im powinniśmy dzisiaj dziękować - podkreśla.

Autor:Jacek Tacik

Źródło: TVN24