"Dla większości z nas był fatalny, ale i szczególny". Rok 2020 będzie miał swoje rondo

Rok 2020 będzie "patronem" nowego ronda w Pleszewie (woj. wielkopolskie) - tak postanowili radni. "Kończący się rok dla większości z nas jest fatalny, w którym wiele złego się wydarzyło (...) Nie zmienia to jednak faktu, że to rok szczególny, którego konsekwencje społeczne, gospodarcze czy polityczne będą olbrzymie" - napisał w uzasadnieniu burmistrz.

"Fatalny, ale szczególny"

W uzasadnieniu uchwały burmistrz Arkadiusz Ptak napisał m.in., że "kończący się rok dla większości z nas jest fatalny, w którym wiele złego się wydarzyło, a i sama przyszłość jest niepewna. Nie zmienia to jednak faktu, że to rok szczególny, którego konsekwencje społeczne, gospodarcze czy polityczne będą olbrzymie. Epidemia pokazała, że wobec takiej tragedii jesteśmy bezsilni" – oświadczył.

W podobnym tonie wypowiedziała się jedna z radnych podczas sesji. - Dyskutowaliśmy we własnym gronie na temat tej nazwy. Dyskusja była burzliwa. Wśród nas były osoby, którym się początkowo ta nazwa nie spodobała. Nastąpiła polaryzacja poglądów. Dużo było głosów z zewnątrz, że ten rok jest fatalny i dlaczego go jeszcze upamiętniać. Co nas jednak przekonało? Ten rok minie, a nazwa ronda jest nadana na wiele lat. Jak miną te emocję związane z rokiem 2020, to kiedyś będziemy go wspominać jako przełomowy i ta argumentacja przekonała chyba nas wszystkich - powiedziała Małgorzata Wysocka-Balcerek.