Policja wezwana do pijanego funkcjonariusza SOP z bronią. Rzecznik: był w czasie wolnym

Uzbrojony funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa z ponad 2 promilami alkoholu we krwi został w nocy z czwartku na piątek odwieziony przez policję do izby wytrzeźwień w Rzeszowie – dowiedział się dziennikarz tvn24.pl. Rzecznik SOP tłumaczy, że był on "w czasie wolnym od służby".