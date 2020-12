Zmarł były prezydent Burundi. "Chorował na COVID-19"

W chwili śmierci Buyoya mieszkał w Mali, gdzie pełnił funkcję wysłannika Unii Afrykańskiej. Urzędnik Clinique Pasteur w stolicy Mali, Bamako, powiedział Agencji Reutera, że Buyoya był tam leczony, zanim został ewakuowany do Paryża w nocy. Nie podał innych szczegółów. Krewny byłego prezydenta powiedział anonimowo Agencji Reutera, że Buyoya zmarł w czwartek w drodze do Paryża na leczenie. Francuskie radio RFI podało, że Buyoya zakaził się koronawirusem w Mali i był tam hospitalizowany przez tydzień.

Dwukrotne przejęcie władzy w zamachu stanu

Buyoya podkreślał, że było to motywowane politycznie. Radio RFI twierdzi, że w chwili swojej śmierci planował powrót do Burundi, aby oczyścić swoje imię. Trzy lata po zabiciu Ndadaye Buyoya powrócił do władzy w drugim przewrocie wojskowym. Ustąpił ze stanowiska w 2003 roku i został zastąpiony przez swojego wiceprezydenta, Domitiena Ndayizeye z Hutu, w ramach porozumienia, które pomogło zakończyć konflikt.