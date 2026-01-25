Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
TO WARTO WIEDZIEĆ

Rusza 34. Finał WOŚP, Nawrocki spotka się z Zełenskim, kolejna ofiara w Minneapolis

WOŚP
WOŚP 2026 w TVN24. Zaprasza Jurek Owsiak
W niedzielę 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Główne wydarzenia odbędą się na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie. Prezydent Karol Nawrocki przebywa z oficjalną wizytą w Wilnie. W Minneapolis w Stanach Zjednoczonych doszło do kolejnego śmiertelnego postrzelenia przez funkcjonariuszy. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 25 stycznia.

POGODA NA DZIŚ.

1. 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W niedzielę trwa 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane w tym roku pieniądze zostaną przeznaczone na gastroenterologię dziecięcą, czyli na walkę z chorobami układu pokarmowego u najmłodszych. Tegoroczne hasło Finału to: "Zdrowe brzuszki naszych dzieci".

Wszystkie najważniejsze wydarzenia związane z Finałem WOŚP będzie można śledzić w TVN, TTV, TVN24, w Playerze oraz w portalu tvn24.pl.

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

2. Kolejna śmiertelna strzelanina w Minneapolis

W sobotę w wyniku strzelaniny z udziałem agentów federalnych zmarł 37-latek z Minneapolis. To już druga w tym miesiącu śmiertelna strzelanina z udziałem funkcjonariuszy. Według resortu bezpieczeństwa mężczyzna miał przy sobie broń palną. Burmistrz Minneapolis Jacob Frey wezwał prezydenta USA Donalda Trumpa do zakończenia misji agentów federalnych w tym mieście.

Protesty w Minneapolis
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP

3. Przywódca Iranu zamieszkał w schronie

Najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei wprowadził się do specjalnie dla niego przygotowanego podziemnego schronu w Teheranie - podał opozycyjny serwis Iran International, powołując się na dwa źródła zbliżone do rządu. W ocenie portalu decyzja została podjęta w obawie przed amerykańskim atakiem.

Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie groził reakcją na brutalne tłumienie antyrządowych demonstracji w Iranie. Stany Zjednoczone w ostatnim czasie zwiększyły swoją obecność w regionie Bliskiego Wschodu.

Ali Chamenei
Ali Chamenei
Źródło: IRAN'S SUPREME LEADER OFFICE

4. Nawrocki spotka się z Zełenskim w Wilnie

Prezydent Karol Nawrocki z małżonką Martą Nawrocką w sobotę wieczorem przybyli na Litwę, gdzie w niedzielę złożą roboczą wizytę. W Wilnie wraz prezydentami Litwy i Ukrainy Gitanasem Nausedą i Wołodymyrem Zełenskim oraz ich małżonkami wezmą udział w obchodach 163. rocznicy Powstania Styczniowego.

Według prezydenckiego ministra Marcina Przydacza głównym tematem rozmów prezydentów, do których dojdzie w ramach wizyty, będzie m.in. aktualna sytuacja bezpieczeństwa oraz toczące się negocjacje pokojowe dotyczące Ukrainy.

5. Burza śnieżna w USA

Przez Stany Zjednoczone przetacza się jedna z najsilniejszych burz śnieżnych w ostatnich latach. W całym kraju z powodu burzy śnieżnej odwołano ponad 13 000 lotów. Zamknięto też wybrane odcinki autostrad międzystanowych, a służby zalecają pozostanie w domach. W sobotę popołudniu prezydent Donald Trump ogłosił stan wyjątkowy w 10 stanach na południowym wschodzie kraju.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/ads

Źródło: PAP, Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

Udostępnij:
TAGI:
WOŚPNajważniejsze informacjeIranKarol NawrockiWilnoWołodymyr ZełenskiUSAStrzelanina
Czytaj także:
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Gwardia Narodowa aktywowana w Minnesocie
Świat
Studio WOŚP
Na dworze mróz, ale atmosfera już gorąca. Dzisiaj 34. Finał
RELACJA
Donald Trump
Trump: w Wenezueli użyliśmy tajnej broni
Świat
Karol Nawrocki, Marta Nawrocka
Nawrocki z wizytą w Wilnie i "unikalna" propozycja prezydenta Litwy
Polska
Minneapolis
Media analizują nagrania z Minneapolis. Wnioski przeczą oficjalnej wersji
Świat
Jednym z objawów celiakii u dzieci może być ból brzucha
Ból brzucha, zmęczenie i osłabienie u dziecka. To może być celiakia
Zuzanna Kuffel
Deszcz ze śniegiem
W niedzielę popada. Gdzie opady będą większe niż symboliczne
METEO
imageTitle
Mistrz świata z pierwszym maksem w karierze. I to jakim
EUROSPORT
imageTitle
Ekscytująca sobota w Premier League
EUROSPORT
imageTitle
Mbappe bohaterem. Real czeka na ruch Barcelony
EUROSPORT
imageTitle
Toast na środku kortu. Wyjątkowe pożegnanie Wawrinki
EUROSPORT
Noc, ślisko, opady marznące, szklanka, mgła, zamglenia
Trudna noc na drogach. IMGW ostrzega kierowców
METEO
Ali Chamenei
USA gromadzą siły na Bliskim Wschodzie. Przywódca Iranu zamieszkał w schronie
Świat
Polscy żołnierze w Afganistanie
Rodziny poległych chcą reakcji rządu i Nawrockiego. "Cios w samo serce"
Polska
imageTitle
Piłka gubiła się w śniegu. Pogoda zaskoczyła ligowców
EUROSPORT
Indonezyjskie służby przeszukują obszar osuwiska na Jawie
Rośnie liczba ofiar osuwiska. Kilkadziesiąt osób wciąż poszukiwanych
METEO
Brytyjscy żołnierze w Afganistanie
Trump o "wspaniałych żołnierzach". "W Afganistanie należeli do najlepszych"
Świat
imageTitle
Zepsuty debiut Szymańskiego w Ligue 1. Chwilę po wejściu było już po meczu
EUROSPORT
imageTitle
Pajor i FC Barcelona z Superpucharem Hiszpanii. Real nie wyszedł z cienia
EUROSPORT
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
"Jeśli mnie zabijecie, ludzie to zobaczą". W Minneapolis wrze po zastrzeleniu 37-latka
Świat
Przez burzę śnieżną na drogach w Oklahomie zapanowały ekstremalne warunki
Burza śnieżna na 2000 kilometrów. A będzie jeszcze większa
METEO
imageTitle
Grabara obronił rzut karny, ale nie miał powodów do radości
EUROSPORT
Mieszkańcy Kijowa ogrzewają się w "punktach niezłomności"
"To lodowe zabójstwo, które przygotował Putin"
Polska
imageTitle
Sensacyjna porażka Bayernu. Koniec imponującej serii
EUROSPORT
imageTitle
Żyła myślami przy drużynówce. "Pójdziemy ogniem wszyscy"
EUROSPORT
imageTitle
Wyzwanie przed Sabalenką. Plan transmisji 8. dnia Australian Open
EUROSPORT
Śnieg, zima, noc
Nocą w części kraju rozwiną się mgły
METEO
imageTitle
Karygodne zachowanie Djokovicia. Dyskwalifikacja o włos
EUROSPORT
Prezydent USA Donald Trump
Trump o nowym pomyśle przejęcia Grenlandii
Świat
Burza Ingrid doprowadziła do powodzi w miejscowości Quimperle w Bretanii
Rzeki wystąpiły z brzegów. Ma dalej padać
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica