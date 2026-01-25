Rusza 34. Finał WOŚP, Nawrocki spotka się z Zełenskim, kolejna ofiara w Minneapolis

WOŚP 2026 w TVN24. Zaprasza Jurek Owsiak

1. 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W niedzielę trwa 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane w tym roku pieniądze zostaną przeznaczone na gastroenterologię dziecięcą, czyli na walkę z chorobami układu pokarmowego u najmłodszych. Tegoroczne hasło Finału to: "Zdrowe brzuszki naszych dzieci".

Wszystkie najważniejsze wydarzenia związane z Finałem WOŚP będzie można śledzić w TVN, TTV, TVN24, w Playerze oraz w portalu tvn24.pl.

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

2. Kolejna śmiertelna strzelanina w Minneapolis

W sobotę w wyniku strzelaniny z udziałem agentów federalnych zmarł 37-latek z Minneapolis. To już druga w tym miesiącu śmiertelna strzelanina z udziałem funkcjonariuszy. Według resortu bezpieczeństwa mężczyzna miał przy sobie broń palną. Burmistrz Minneapolis Jacob Frey wezwał prezydenta USA Donalda Trumpa do zakończenia misji agentów federalnych w tym mieście.

Protesty w Minneapolis Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r. Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP

3. Przywódca Iranu zamieszkał w schronie

Najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei wprowadził się do specjalnie dla niego przygotowanego podziemnego schronu w Teheranie - podał opozycyjny serwis Iran International, powołując się na dwa źródła zbliżone do rządu. W ocenie portalu decyzja została podjęta w obawie przed amerykańskim atakiem.

Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie groził reakcją na brutalne tłumienie antyrządowych demonstracji w Iranie. Stany Zjednoczone w ostatnim czasie zwiększyły swoją obecność w regionie Bliskiego Wschodu.

Ali Chamenei Źródło: IRAN'S SUPREME LEADER OFFICE

4. Nawrocki spotka się z Zełenskim w Wilnie

Prezydent Karol Nawrocki z małżonką Martą Nawrocką w sobotę wieczorem przybyli na Litwę, gdzie w niedzielę złożą roboczą wizytę. W Wilnie wraz prezydentami Litwy i Ukrainy Gitanasem Nausedą i Wołodymyrem Zełenskim oraz ich małżonkami wezmą udział w obchodach 163. rocznicy Powstania Styczniowego.

Według prezydenckiego ministra Marcina Przydacza głównym tematem rozmów prezydentów, do których dojdzie w ramach wizyty, będzie m.in. aktualna sytuacja bezpieczeństwa oraz toczące się negocjacje pokojowe dotyczące Ukrainy.

5. Burza śnieżna w USA

Przez Stany Zjednoczone przetacza się jedna z najsilniejszych burz śnieżnych w ostatnich latach. W całym kraju z powodu burzy śnieżnej odwołano ponad 13 000 lotów. Zamknięto też wybrane odcinki autostrad międzystanowych, a służby zalecają pozostanie w domach. W sobotę popołudniu prezydent Donald Trump ogłosił stan wyjątkowy w 10 stanach na południowym wschodzie kraju.

