Rusza 34. Finał WOŚP, Nawrocki spotka się z Zełenskim, kolejna ofiara w Minneapolis

1. 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
W niedzielę trwa 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane w tym roku pieniądze zostaną przeznaczone na gastroenterologię dziecięcą, czyli na walkę z chorobami układu pokarmowego u najmłodszych. Tegoroczne hasło Finału to: "Zdrowe brzuszki naszych dzieci".
2. Kolejna śmiertelna strzelanina w Minneapolis
W sobotę w wyniku strzelaniny z udziałem agentów federalnych zmarł 37-latek z Minneapolis. To już druga w tym miesiącu śmiertelna strzelanina z udziałem funkcjonariuszy. Według resortu bezpieczeństwa mężczyzna miał przy sobie broń palną. Burmistrz Minneapolis Jacob Frey wezwał prezydenta USA Donalda Trumpa do zakończenia misji agentów federalnych w tym mieście.
3. Przywódca Iranu zamieszkał w schronie
Najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei wprowadził się do specjalnie dla niego przygotowanego podziemnego schronu w Teheranie - podał opozycyjny serwis Iran International, powołując się na dwa źródła zbliżone do rządu. W ocenie portalu decyzja została podjęta w obawie przed amerykańskim atakiem.
Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie groził reakcją na brutalne tłumienie antyrządowych demonstracji w Iranie. Stany Zjednoczone w ostatnim czasie zwiększyły swoją obecność w regionie Bliskiego Wschodu.
4. Nawrocki spotka się z Zełenskim w Wilnie
Prezydent Karol Nawrocki z małżonką Martą Nawrocką w sobotę wieczorem przybyli na Litwę, gdzie w niedzielę złożą roboczą wizytę. W Wilnie wraz prezydentami Litwy i Ukrainy Gitanasem Nausedą i Wołodymyrem Zełenskim oraz ich małżonkami wezmą udział w obchodach 163. rocznicy Powstania Styczniowego.
Według prezydenckiego ministra Marcina Przydacza głównym tematem rozmów prezydentów, do których dojdzie w ramach wizyty, będzie m.in. aktualna sytuacja bezpieczeństwa oraz toczące się negocjacje pokojowe dotyczące Ukrainy.
5. Burza śnieżna w USA
Przez Stany Zjednoczone przetacza się jedna z najsilniejszych burz śnieżnych w ostatnich latach. W całym kraju z powodu burzy śnieżnej odwołano ponad 13 000 lotów. Zamknięto też wybrane odcinki autostrad międzystanowych, a służby zalecają pozostanie w domach. W sobotę popołudniu prezydent Donald Trump ogłosił stan wyjątkowy w 10 stanach na południowym wschodzie kraju.
