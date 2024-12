Asad uciekł z kraju, Amerykanie zbombardowali cele w Syrii, policja odnalazła ciało wykładowcy

czytaj dalej

W programie "W kuluarach" dziennikarze TVN24 i "Faktów" TVN dyskutowali o pomysłach kandydatów na prezydenta na wygraną w wyborach. Na czym zależy sztabowi kandydata PiS Karola Nawrockiego? - Zależy im na rozpoznawalności. Lodówka na plecach, bieganie, boks to jest to, co daje mu rozpoznawalność i oni ją na tym budują - wskazywała Arleta Zalewska. Agata Adamek przekazała, że jednym z planów sztabowców kandydata KO Rafała Trzaskowskiego jest objazd po Polsce śladem "odwróconej litery L".