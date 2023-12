Areszt dla Maksymiliana F., amerykański niszczyciel zestrzelił drony, polscy skoczkowie wciąż bez błysku

Maksymilian F. usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa dwóch policjantów i został aresztowany na trzy miesiące. Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) poinformowało, że w niedzielę doszło do czterech ataków na trzy statki handlowe działające na wodach międzynarodowych w południowej części Morza Czerwonego. Przekazano także, że amerykański okręt wojenny USS Carney zestrzelił drony, które leciały w jego kierunku. Tylko dwóch polskich skoczków narciarskich zdobyło punkty Pucharu Świata w niedzielnym konkursie w Lillehammer, czwarty raz z rzędu wygrał Austriak Stefan Kraft. Oto pięć najważniejszych rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 4 grudnia.

1. Areszt dla Maksymiliana F.

W niedzielę sąd zdecydował o aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące, o co wnioskował prokurator dolnośląskiego pionu przestępczości zorganizowanej Prokuratury Krajowej. - Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, realną obawą matactwa, ucieczki podejrzanego, grożącą mu surową karę oraz uzasadnioną obawę ponownego popełnienia przez niego przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu - wymieniał powody wniosku rzecznik Prokuratury Krajowej Karol Borchólski.

2. Amerykański niszczyciel zestrzelił drony

Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) poinformowało w oświadczeniu, że w niedzielę doszło do czterech ataków na trzy statki handlowe działające na wodach międzynarodowych w południowej części Morza Czerwonego. Przekazano także, że amerykański okręt wojenny USS Carney zestrzelił drony, które leciały w jego kierunku, choć armia nie przesądza, że był to celowy atak na amerykańską jednostkę. W ostatnich tygodniach na Morzu Czerwonym doszło do serii ataków przeprowadzonych przez wspieraną przez Iran szyicką milicję Huti. "Ataki te stanowią bezpośrednie zagrożenie dla handlu międzynarodowego i bezpieczeństwa morskiego" - podkreśla CENTCOM.