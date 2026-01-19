Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Warto wiedzieć

Reakcja z Europy na groźby Trumpa, tragedia na torach, kolejna fala mrozów

Donald Trump
Trump: zamierzamy coś zrobić w sprawie Grenlandii, czy im się to podoba, czy nie
Źródło: Reuters
Europejscy przywódcy potępili w niedzielę groźby celne prezydenta USA Donalda Trumpa wobec sojuszników w związku z Grenlandią. W Hiszpanii zderzyły się dwa pociągi. Zginęło co najmniej 21 osób, jest też wielu rannych. Do Polski wrócił silny mróz. To jednak nie koniec - idą fale coraz zimniejszego powietrza. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 19 stycznia.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Wspólne oświadczenie europejskich przywódców

Przywódcy ośmiu państw - Danii, Norwegii, Szwecji, Francji, Niemiec, Holandii, Finlandii i Wielkiej Brytanii - we wspólnym oświadczeniu potępili w niedzielę groźby celne prezydenta USA Donalda Trumpa w związku z Grenlandią.

W sobotę prezydent Trump zapowiedział, że nałoży 10-procentowe cła na te państwa, za wysłanie na Grenlandię niewielkiej grupy żołnierzy.

Przewodniczący Rady Europejskiej zapowiedział na czwartek nadzwyczajne posiedzenie unijnych liderów.

"Europa nie da się szantażować". Jest wspólne oświadczenie po groźbach Trumpa
Dowiedz się więcej:

"Europa nie da się szantażować". Jest wspólne oświadczenie po groźbach Trumpa

Świat

2. Zderzenie pociąg w Hiszpanii

W niedzielę wieczorem państwowy zarządca infrastruktury kolejowej Adif poinformował o wykolejeniu się pociągów w Adamuz w prowincji Kordoba w Andaluzji. 

Według najnowszych informacji Reutersa zginęło 21 osób.

 Zderzenie dwóch pociąg w Hiszpanii
 Zderzenie dwóch pociąg w Hiszpanii
Źródło: PAP/EPA/ELEANORINTHESKY ON SOCIAL MEDIA X

3. Powrót mrozu

IMGW wciąż ostrzega przed silnym mrozem. Obowiązują alarmy pierwszego i drugiego stopnia.

Pomarańczowe ostrzeżenie przed silnym mrozem wydano w powiecie podkarpackim. Temperatura może spać tam nawet do -26 stopni. Obowiązuje ono do wtorku do godziny 10. Żółty alarm ogłoszono w 11 województwach. Będzie on również aktualny do wtorku do godziny 10.

To jednak dopiero początek mrozów. Idą do nas kolejne fale jeszcze bardziej mroźnego powietrza.

Ostrzeżenia IMGW. Zima wciąż groźna
Dowiedz się więcej:

Ostrzeżenia IMGW. Zima wciąż groźna

METEO

4. Wynik głosowania w wyborach prezydenckich w Portugalii

W Portugalii odbyły się wybory prezydenckie. Pierwszą turę wygrał Antonio Jose Seguro reprezentujący socjalistów. W lutym odbędzie się druga tura. Zmierzy się on w niej z Andre Venturą, który uplasował się na drugim miejscu.

Antonio Jose Seguro celebrujący wygraną I tury wyborów
Antonio Jose Seguro celebrujący wygraną I tury wyborów
Źródło: PAP/EPA/JOSE COELHO

5. Nowy komunikat policji w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek

Policjanci z Komendy Stołecznej poinformowali w komunikacie, że "nadal sprawdzają trop w sprawie zaginionej Iwony Wieczorek".

"Dotyczy on pojazdu, który przemieszczał się 17 lipca 2010 roku o godzinie 5.07 w Gdańsku w rejonie Parku Reagana, który jak następnie ustalono przemieszczał się na trasie Rumia, Reda, okolice Pucka. Policjanci ze stołecznego Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw, którzy prowadzą tę sprawę, uzyskali informację, że związek z zaginięciem kobiety może mieć kierowca białego fiata cinquecento" - przekazali funkcjonariusze w komunikacie.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Nowy komunikat policji
Dowiedz się więcej:

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Nowy komunikat policji

Trójmiasto
OGLĄDAJ: Jacek Sasin w "Rozmowie Piaseckiego"
19 0730 1na1 gosc-0005

Jacek Sasin w "Rozmowie Piaseckiego"

19 0730 1na1 gosc-0005
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pkarp/ft

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SHAWN THEW

Udostępnij:
TAGI:
Najważniejsze informacjeDonald TrumpGrenlandiaUnia EuropejskaHiszpaniaMrózPortugaliaIwona Wieczorek
Czytaj także:
imageTitle
Debiut Pietuszewskiego w FC Porto. Otworzył drogę do zwycięstwa
EUROSPORT
Bliscy i krewni ofiar zderzenia dwóch pociągów w Hiszpanii, stacja kolejowa w Huelva
"Polska wspiera naród hiszpański". Wpis Tuska po katastrofie
Świat
Samochody droga korek
Sypnęło mandatami. Ministerstwo pokazuje dane
BIZNES
imageTitle
Ekspresowy awans, poprzeczka idzie w górę. "Jestem już inną zawodniczką"
EUROSPORT
Mężczyzna był poszukiwany listem gończym
Miał niemal tysiąc dni do odsiadki. Znaleźli go w szafie
WARSZAWA
39 min
pc
"Jedną z brutalnych prawd jest to, że pacjenci kłamią". Dlaczego to robią?
Wywiad medyczny
Słońce, mróz, śnieg. Zima w Bukowinie Tatrzańskiej
Ostrzeżenia IMGW. Zima wciąż groźna
METEO
Donald Trump
Trump o tym, czego Dania "nie była w stanie zrobić". "Teraz nadszedł czas"
Świat
Grenlandia - protest przed ambasadą USA
Będzie nadzwyczajne spotkanie unijnych przywódców. Chodzi o Grenlandię
Świat
Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF) - kurdyjskie siły - podczas walk w Aleppo w Syrii
"Punkt zwrotny". Jest zawieszenie broni
Świat
imageTitle
"To dla mnie spełnienie marzenia"
EUROSPORT
Antonio Jose Seguro
Pierwszy taki wyniki wyborów od 40 lat
Świat
Kamil Majchrzak
Zacięty set. Majchrzak bliżej awansu
RELACJA
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Katastrofa kolejowa. Dziesiątki zabitych i rannych
Świat
imageTitle
Kapitalny debiut Klimovicovej. Brytyjka nie wytrzymała tempa
EUROSPORT
imageTitle
Mecz przerwany, był niepokój. Linette o swoim stanie zdrowia
EUROSPORT
imageTitle
"To haniebne". Skandaliczne sceny w finale
EUROSPORT
Magda Linette
Niespodzianka. Linette wyrzuciła faworytkę
EUROSPORT
imageTitle
Idealny start Fręch w Australian Open
EUROSPORT
imageTitle
Do trzech razy sztuka. Wilson w końcu dopiął swego
EUROSPORT
Słoneczny dzień, słońce, zima
Będzie słonecznie, ale mroźnie. Pogoda na dziś
METEO
imageTitle
Kontrowersyjna porażka Barcelony. O tym meczu będzie głośno
EUROSPORT
Gdańsk, 04.04.2025. Wybory Prezydenta RP 2025 - kampania. Kandydat Trzeciej Drogi, marszałek Sejmu Szymon Hołownia
W Polsce 2050 "entuzjazm przygasł". "Nasza partia znowu stała się memem"
Polska
Senegal
Protest w finale. Senegal wygrał Puchar Narodów Afryki
Najnowsze
imageTitle
Skopiowała oświadczenie innej zawodniczki. Teraz się tłumaczy
EUROSPORT
Orki
Orki otoczyły jego ponton. "Byłem naprawdę oszołomiony"
METEO
imageTitle
Jakiej pogody potrzebuje Świątek, żeby wygrać Australian Open?
EUROSPORT
Prezydent RP Karol Nawrocki
Grzywna za "bezczynność" dla prezydenta? "Trzeba ten przepis przetestować"
Polska
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna
"W Polsce da się robić rzeczy na światowym poziomie"
METEO
imageTitle
Dotkliwa porażka Polaków w kluczowym meczu mistrzostw Europy
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica