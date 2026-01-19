Reakcja z Europy na groźby Trumpa, tragedia na torach, kolejna fala mrozów

Trump: zamierzamy coś zrobić w sprawie Grenlandii, czy im się to podoba, czy nie Źródło: Reuters

1. Wspólne oświadczenie europejskich przywódców

Przywódcy ośmiu państw - Danii, Norwegii, Szwecji, Francji, Niemiec, Holandii, Finlandii i Wielkiej Brytanii - we wspólnym oświadczeniu potępili w niedzielę groźby celne prezydenta USA Donalda Trumpa w związku z Grenlandią.

W sobotę prezydent Trump zapowiedział, że nałoży 10-procentowe cła na te państwa, za wysłanie na Grenlandię niewielkiej grupy żołnierzy.

Przewodniczący Rady Europejskiej zapowiedział na czwartek nadzwyczajne posiedzenie unijnych liderów.

2. Zderzenie pociąg w Hiszpanii

W niedzielę wieczorem państwowy zarządca infrastruktury kolejowej Adif poinformował o wykolejeniu się pociągów w Adamuz w prowincji Kordoba w Andaluzji.

Według najnowszych informacji Reutersa zginęło 21 osób.

Zderzenie dwóch pociąg w Hiszpanii Źródło: PAP/EPA/ELEANORINTHESKY ON SOCIAL MEDIA X

3. Powrót mrozu

IMGW wciąż ostrzega przed silnym mrozem. Obowiązują alarmy pierwszego i drugiego stopnia.

Pomarańczowe ostrzeżenie przed silnym mrozem wydano w powiecie podkarpackim. Temperatura może spać tam nawet do -26 stopni. Obowiązuje ono do wtorku do godziny 10. Żółty alarm ogłoszono w 11 województwach. Będzie on również aktualny do wtorku do godziny 10.

To jednak dopiero początek mrozów. Idą do nas kolejne fale jeszcze bardziej mroźnego powietrza.

4. Wynik głosowania w wyborach prezydenckich w Portugalii

W Portugalii odbyły się wybory prezydenckie. Pierwszą turę wygrał Antonio Jose Seguro reprezentujący socjalistów. W lutym odbędzie się druga tura. Zmierzy się on w niej z Andre Venturą, który uplasował się na drugim miejscu.

Antonio Jose Seguro celebrujący wygraną I tury wyborów Źródło: PAP/EPA/JOSE COELHO

5. Nowy komunikat policji w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek

Policjanci z Komendy Stołecznej poinformowali w komunikacie, że "nadal sprawdzają trop w sprawie zaginionej Iwony Wieczorek".

"Dotyczy on pojazdu, który przemieszczał się 17 lipca 2010 roku o godzinie 5.07 w Gdańsku w rejonie Parku Reagana, który jak następnie ustalono przemieszczał się na trasie Rumia, Reda, okolice Pucka. Policjanci ze stołecznego Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw, którzy prowadzą tę sprawę, uzyskali informację, że związek z zaginięciem kobiety może mieć kierowca białego fiata cinquecento" - przekazali funkcjonariusze w komunikacie.

