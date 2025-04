Deklaracja Dudy i "pełna zgoda" Tuska, tragedia w Kanadzie, śmierć w Tatrach

Duda: przyjechałem tutaj, żeby powiedzieć dwie rzeczy

Prezydent Andrzej Duda poparł kandydata PiS Karola Nawrockiego i atakował rząd Donalda Tuska. Premier odpowiedział mu w mediach społecznościowych. W Vancouver kierowca wjechał w tłum, nie żyje 11 osób. W Tatrach zginęły dwie osoby. W Warszawie rozpoczynają się spotkania w ramach Inicjatywy Trójmorza. Przedstawiamy pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 28 kwietnia.

1. Duda poparł Nawrockiego

W niedzielę prezydent Andrzej Duda pojawił się na zorganizowanej w Łodzi konwencji wyborczej kandydata PiS na prezydenta Karola Nawrockiego. Podczas swojego wystąpienia mobilizował działaczy PiS i sympatyków Nawrockiego. - Zagłosuję na Karola Nawrockiego w tych wyborach, bo wierzę w to, że to jest człowiek, który będzie dążył i będzie czynił wszystko, żeby Polska była państwem uczciwym, żeby Polska była państwem silnym, także na arenie międzynarodowej - oświadczył.

2. Tusk odpowiada Dudzie

Prezydent Andrzej Duda w czasie konwencji wyborczej Karola Nawrockiego w Łodzi mówił o "cynizmie i draństwie", odnosząc się do rządu Donalda Tuska. Do tych słów odniósł się w mediach społecznościowych premier. "'Nie może być tak, że w Polsce wygrywa cynizm i draństwo' - powiedział dziś prezydent Duda. Pełna zgoda. Dokończymy to, co zaczęliśmy 15X. Do widzenia" - napisał szef rządu.

3. Kierowca wjechał w tłum, nie żyje jedenaście osób

Kierowca wjechał w tłum na festiwalu ulicznym w Vancouver na zachodzie Kanady. Nie żyje jedenaście osób - poinformowała policja. Sprawca został zatrzymany. Jak donosi stacja BBC, to 30-letni mieszkaniec tego miasta. Motywy działania mężczyzny nie są jeszcze jasne, ale policja przekazała, że jest "pewna, że incydent nie był aktem terroryzmu".

4. Dwa śmiertelne wypadki w Tatrach

W rejonie Rysów w Tatrach doszło do dwóch śmiertelnych wypadków. Turyści spadli z dużej wysokości po stromym, zmrożonym śniegu. Ich ciała zostały w niedzielę rano przetransportowane na pokładzie śmigłowca do Zakopanego. Warunki były trudne, dlatego też ratownicy ewakuowali ze szczytu też trzy inne osoby.

5. Spotkania prezydentów i szefów rządów w Warszawie

W Warszawie odbędzie się spotkanie kilkunastu prezydentów i szefów rządów państw Inicjatywy Trójmorza. Będzie się to wiązało ze zmianami organizacji ruchu w mieście. Największe czekają nas w poniedziałek i wtorek, 28 i 29 kwietnia. W niektórych miejscach nie będzie można parkować. Inaczej może jeździć również komunikacja miejska.

