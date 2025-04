Pogrzeb papieża, pożar i zapowiedź Tuska, problemy firmy Muska

Papież Franciszek nie żyje. Na placu Świętego Piotra gromadzą się wierni Źródło: Maciej Woroch/Fakty TVN

W wieku 88 lat zmarł papież Franciszek. Trwa gaszenie wielkiego pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym. Właściciele Tesli i jej inwestorzy zmagają się ze spadkiem wartości firmy. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 22 kwietnia.

1. Nie żyje papież

W wieku 88 lat, w czasie rekonwalescencji po ciężkim zapaleniu płuc, zmarł papież Franciszek. We wtorek rano kardynałowie zdecydują, kiedy odbędzie się pogrzeb. Choć od rozpoczęcia konklawe dzielą nas jeszcze co najmniej dwa tygodnie, media już teraz przedstawiają sylwetki potencjalnych następców papieża.

W wieku 88 lat zmarł papież Franciszek Źródło: GNACIO RONCORONI/PAP/EPA

2. Donald Trump przyleci na pogrzeb Franciszka

W poniedziałek Donald Trump nakazał opuszczenie flag państwowych do połowy masztu, by uhonorować zmarłego papieża Franciszka. Przekazał, że on i jego żona Melania wezmą udział w pogrzebie papieża.

Do Rzymu wybiera się też prezydent Argentyny Javier Milei, który przed objęciem urzędu w niewybrednych słowach krytykował papieża Franciszka.

3. Pożar i akt zdrady

W niedzielę po południu wybuchł pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. W akcji gaśniczej biorą udział setki strażaków zawodowych i OSP wspomaganych przez żołnierzy WOT, służby leśne, parkowe i policję.

Premier Donald Tusk podczas odprawy w Biebrzańskim Parku Narodowym stwierdził, że gdyby to obywatel Polski zdecydował się na podpalenie na zlecenie służb, trzeba to traktować jako akt zdrady.

4. Gigant "wpadł w pułapkę"

Cła, kontrowersje wokół DOGE i straty wizerunkowe to koszmar dla Tesli i jej inwestorów - wskazują analitycy. Złe wyniki mogą dodatkowo pogrążyć spadające w ostatnim czasie akcje firmy Elona Muska - podał portal stacji CNN.

Pierwszy kwartał bieżącego roku przyniósł największy spadek sprzedaży Tesli po okresie niemal nieprzerwanego dwucyfrowego wzrostu. Wyniki finansowe to jednak tylko część tego, co interesuje inwestorów.

5. Będą kolejne rozmowy w sprawie Ukrainy

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że przedstawiciele Ukrainy pojawią się w środę w Londynie, aby razem z wysłannikami z Wielkiej Brytanii, Francji i Stanów Zjednoczonych rozmawiać o osiągnięciu zawieszenia broni.

Amerykańska agencja Bloomberg podała, że w rozmowach mają uczestniczyć także przedstawiciele Niemiec.