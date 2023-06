Triumf Świątek i City, strzelanina w Sztokholmie. Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 11 czerwca

Iga Świątek obroniła tytuł w wielkoszlemowym Roland Garros, Manchester City wygrał Ligę Mistrzów, a Bartosz Zmarzlik turniej Grand Prix Niemiec w Teterowie, czwartą rundę mistrzostw świata na żużlu. W centrum handlowym na przedmieściach Sztokholmu doszło do strzelaniny, w wyniku której co najmniej jedna osoba zginęła. Oto rzeczy, które warto dziś wiedzieć.

1. Iga Świątek triumfatorką Rolanda Garrosa

Dla Świątek to czwarty wielkoszlemowy triumf, z czego trzeci na kortach im. Rolanda Garrosa. Oprócz okazałej nagrody, za triumf w paryskiej imprezie zapewniła sobie również 2,3 mln euro. Utrzyma również prowadzenie w światowym rankingu. W niedzielę czeka ją tradycyjna sesja zdjęciowa.

2. Bartosz Zmarzlik najlepszy w Grand Prix Niemiec

3. Strzelanina w centrum handlowym na przedmieściach Sztokholmu

Do zdarzenia, w którym zginął 15-letni chłopiec, doszło w sobotę wieczorem w dzielnicy Farsta. Jak poinformowały media, szwedzka policja podjęła pościg, w rezultacie którego zatrzymano dwóch podejrzanych w wieku około 20 lat. Według mediów obaj zatrzymani są ranni.

Ranne są też trzy inne osoby: inny 15-latek, 45-letni mężczyzna i 65-letnia kobieta. Zostali oni przetransportowani śmigłowcem do pobliskiego szpitala. Nie wiadomo co było przyczyną incydentu. W br. doszło w Szwecji już do 144 strzelanin, w tym 52 w Sztokholmie.