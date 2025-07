Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rocznik 1997, najmłodsza z trojaczków, same dziewczyny, oprócz niej Justyna i Asia. Pochodzi ze Słubic, urodziła się jednak w Gorzowie Wielkopolskim, bo szpital w Słubicach został ewakuowany przez powódź. Tata grał w siatkówkę, na lokalnym poziomie. On trenował, a Paulina tą siatkarską piłką bawiła się gdzieś z boku, tylko zamiast ją odbijać - puszczała po parkiecie i kopała. Dlaczego? Nie wie. Próby zabawy lalkami były, coś tam pamięta. Ważniejsza była piłka, to na pewno.